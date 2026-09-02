La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional remitió a la Audiencia Nacional un informe sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. Según ha adelantado este martes elespañol.com, el documento sostiene que gendarmes marroquíes guiaron la entrada siguiendo las órdenes de otros agentes de Marruecos que actuaban de paisano y que la operación respondió a un objetivo distinto del estrictamente migratorio.

El Ministerio del Interior, sin embargo, no tenía conocimiento de esa información. Su difusión ha llevado a Fernando Grande-Marlaska a exigir explicaciones por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, y a reclamar que le comunique desde cuándo disponía el cuerpo de ese informe.

El informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, fue enviado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Según elespañol.com, el documento considera que la llegada masiva fue una operación planificada para colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. También apunta a la participación sobre el terreno de agentes marroquíes uniformados y de paisano y vincula lo sucedido con las reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

La magistrada había solicitado el 31 de julio informes tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil para determinar si existían indicios de un delito contra la independencia del Estado, una materia que es competencia de la Audiencia Nacional.

Marlaska reclama explicaciones a la Policía

Tras conocer la existencia del documento por su publicación en dicho diario, Marlaska envió durante la madrugada de este miércoles una carta a Pardo para reclamar explicaciones. La Cadena SER adelantó el contenido de la misiva, enviada a las 00.13 horas, en la que el ministro pide conocer si es cierta la información y, en ese caso, desde cuándo disponía la Policía Nacional de ella.

Interior considera que una investigación de estas características resulta esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones correspondientes ante la crisis de Ceuta y ejercer sus competencias en materia de política interior, exterior y defensa del Estado.

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En la carta, el ministro califica la información de “absolutamente esencial” y reclama que se le traslade “a la mayor brevedad” tanto lo que la Policía conozca hasta ahora como cualquier nueva información que pueda obtener posteriormente.

Interior recuerda además que, después de que se declarase la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley de Seguridad Nacional, una información de estas características debería haberse puesto inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada para gestionar la crisis y del resto de órganos competentes.

La existencia de diligencias judiciales, sostienen en Interior, tampoco exime a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de trasladar este tipo de información al Ministerio del Interior. Según fuentes policiales citadas por la SER, el informe pasó por un número muy reducido de mandos antes de llegar directamente al juzgado y ni siquiera el director adjunto operativo (DAO) de la Policía conocía su contenido.