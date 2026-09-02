La Comunidad de Madrid admite que alguien del equipo de Ayuso visitó el ático antes de la compra

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que alguien del Ejecutivo visitó el ático de Chamberí antes de que la empresa pública Planifica Madrid lo adquiriera por 6,3 millones de euros. Preguntado expresamente por si Isabel Díaz Ayuso o algún miembro de su equipo había conocido previamente el inmueble, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha respondido que “lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita”, aunque ha evitado precisar quién acudió.

Horas después, el entorno de Ayuso ha aportado nuevos detalles sobre esa incógnita. Según adelanta El País, la propia presidenta sí visitó el ático, aunque lo hizo una vez cerrada la compra, en junio o principios de julio, para valorar la posibilidad de instalar allí temporalmente su despacho durante las obras previstas en la Real Casa de Correos. Antes de que Planifica Madrid formalizara la adquisición en abril, fueron otros miembros del Gobierno quienes conocieron el inmueble, según la versión trasladada por el Ejecutivo madrileño.

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Las explicaciones han llegado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras el parón estival, después de un verano complicado para el Ejecutivo autonómico. A la gestión de los incendios en la Sierra Oeste se ha sumado la polémica por una operación sobre la que todavía quedan preguntas pendientes: quién decidió adquirir el inmueble, qué uso concreto iba a tener y por qué se recurrió a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo.

García Martín ha evitado entrar este miércoles en esos detalles y ha vuelto a cargar contra la oposición, a la que acusa de llevar todo agosto sosteniendo que la Comunidad había adquirido el inmueble para uso personal de Ayuso. “Han estado mintiendo durante el mes de agosto diciendo que la Comunidad de Madrid había comprado un apartamento para la presidenta”, ha defendido, antes de asegurar que eso ha quedado demostrado como “rotundamente falso”.

El consejero ha solicitado comparecer a petición propia ante el pleno de la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública a través de la que se realizó la operación. Las explicaciones podrían llegar como pronto el próximo 17 de septiembre, fecha del primer pleno ordinario del nuevo curso político, aunque será la Mesa de la Cámara la que determine finalmente cuándo se produce la comparecencia.