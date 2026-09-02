El informe de la Policía habla de “guiado activo” de Marruecos pero no concluye una “autoría intelectual”

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes un papel activo en el desarrollo sobre el terreno de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Sus conclusiones chocan con la posición trasladada este miércoles por el Ministerio del Interior, que sostiene que “no existe informe policial alguno” que vincule a los cuerpos de seguridad de Marruecos con “la planificación o ejecución” de aquellos acontecimientos.

La contradicción aparece de forma especialmente clara en las conclusiones del documento, elaborado a requerimiento de la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional. El CENIF descarta que lo ocurrido pueda explicarse como un episodio migratorio espontáneo y sostiene que debe analizarse como “un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios”. Entre los elementos que sustentan esa conclusión, el informe cita expresamente dos relacionados con la actuación de Marruecos: “la escasa presencia” de sus fuerzas de seguridad y el “guiado activo” de la masa “hacia los lugares de paso” por parte de esos mismos cuerpos.

La afirmación introduce un matiz relevante respecto a la versión de Interior. El documento policial no identifica a las fuerzas de seguridad marroquíes como responsables de la planificación intelectual de toda la operación ni llega a individualizar quién se encontraría en el máximo nivel de dirección. Pero sí les atribuye, sin embargo, actuaciones concretas de facilitación y organización durante la ejecución material de la entrada.

No se trata únicamente de una referencia incluida en las conclusiones. En el desarrollo del informe, el CENIF asegura que durante los días 30 y 31 la actuación policial en Marruecos fue “cuando menos de total permisividad” y señala que no se registró “ninguna tentativa seria” de dispersar o alejar de la frontera a la multitud. El documento añade que las declaraciones recogidas entre personas que cruzaron a Ceuta describen de forma “prácticamente unánime” cómo agentes marroquíes no solo permanecieron pasivos, sino que ofrecieron indicaciones para acceder a territorio español a través del agua por la zona del espigón de El Tarajal.

El análisis de vídeos y fotografías lleva al CENIF todavía más lejos. En su descripción de los denominados “organizadores del flujo de personas sobre el terreno”, el informe distingue entre agentes uniformados y personas no uniformadas que presuntamente actuaban como dinamizadores. Sobre los primeros, el propio informe incluye imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes dando indicaciones a quienes se dirigían hacia España, ayudándoles a superar obstáculos y “organizando el acceso” de vehículos con gran cantidad de personas hacia las proximidades de la frontera.

El informe considera además que aquella actuación resulta difícil de encajar con lo ocurrido apenas dos semanas después. Ante una nueva convocatoria para intentar entrar en Ceuta el 15 de agosto, el propio documento describe una “respuesta operacional de control absoluto por Marruecos”, con centenares de detenciones y sin que los participantes llegaran siquiera a afectar directamente al vallado fronterizo. Esa diferencia sirve al CENIF para reforzar su tesis de que la inoperancia registrada el 30 y 31 de julio no fue un elemento menor.

El director de la Policía afirma que el informe sobre Ceuta no señala a Marruecos y que él no lo conocía Ver más

La Policía considera que el episodio estuvo precedido además por una campaña de movilización en redes sociales, una reducción efectiva del despliegue marroquí en la frontera y una secuencia de entradas organizada por fases. El documento sostiene que las organizaciones criminales conocidas en la zona carecían de capacidad para movilizar entre 75.000 y 85.000 personas, que es la estimación que maneja el propio CENIF, y descarta que exista algún indicio de que fueran ellas las promotoras de la entrada masiva.

El punto que el informe deja abierto es quién estuvo en la cúspide de ese proceso. El CENIF habla de una “autoría intelectual y directiva difusa” y reconoce que no ha podido determinar quién integraría ese nivel máximo de dirección. Pero esa cautela sobre la planificación no elimina otra de sus conclusiones: atribuye a fuerzas de seguridad de Marruecos actuaciones de control, facilitación y “guiado activo” de las personas hacia los puntos por los que entraron en Ceuta.

infoLibre ha preguntado al Ministerio del Interior por la discrepancia con la versión enviada este miércoles y en el momento de publicación de esta información todavía no ha obtenido respuesta.