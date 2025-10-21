MINUTO A MINUTO
El Gobierno financiará la atención 24 horas a personas con ELA con 500 millones de euros
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este martes:
10:07 h
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde delante de su bebé de 15 meses en un nuevo crimen machista.
Fuentes policiales han indicado a EFE que ambos eran pareja y se investiga si existían denuncias previas de malos tratos.
Por su parte, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes en el número 3 de la calle de Los Astilleros, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida de varias heridas de arma blanca.
Esta madrugada, los investigadores han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.
09:53 h
El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, lo que le convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.
Sarkozy llegó a la prisión parisiense, situada en el distrito XIV, escoltado en un coche negro y seguido por motoristas de televisiones que trasmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI. Su entrada se produjo sobre las 9.39 hora local.
09:28 h
El expresidente francés Nicolas Sarkozy salió hoy de su casa acompañado de su familia para dirigirse a la prisión parisiense de La Santé, donde va a ingresar por la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.
Sarkozy salió sobre las 9.10 horas locales de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio situado en el distrito XVI de París, donde un centenar de personas se congregaron en nuestra de apoyo del exjefe de Estado, para después subir a un coche para ir a la prisión parisiense, en el distrito XIV.
Los abogados de Sarkozy, que se convertirá en el primer expresidente en la historia de la República francesa y de la Unión Europea que ingresa en la cárcel, anunciaron hoy que presentarán una petición de puesta en libertad "muy rápidamente".
09:25 h
El real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros para desarrollar las medidas de la ley ELA contempla una financiación de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia y atender 24 horas a estos enfermos, según ha podido saber EFE.
Así, el texto busca el "desarrollo integral" de la ley ELA, aprobada hace un año, a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), especialmente con la financiación de la atención personalizada 24 horas a personas con ELA u otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada, como exigían los colectivos de personas afectadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca la financiación en 500 millones para reforzar el Sistema de Dependencia y la creación del 'Grado III+', con atención 24 horas para personas con ELA y otras enfermedades complejas.
"Frente a los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema, el Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia. Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", asegura Sánchez en X.