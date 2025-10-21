El Gobierno financiará la atención 24 horas a personas con ELA con 500 millones de euros

10:07 h

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde delante de su bebé de 15 meses en un nuevo crimen machista.

Fuentes policiales han indicado a EFE que ambos eran pareja y se investiga si existían denuncias previas de malos tratos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes en el número 3 de la calle de Los Astilleros, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida de varias heridas de arma blanca.

Esta madrugada, los investigadores han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.