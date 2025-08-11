El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla

11:23 h

Los ataques de drones ucranianos la pasada madrugada se cobraron tres víctimas mortales y varios heridos en las regiones de Tula y Nizhni Nóvgorod al impactar contra complejos industriales, entre ellos una empresa de aeronáutica, informa EFE.

Según medios ucranianos, el bombardeo se produjo sobre la planta de Plandin, que produce dispositivos para la industria aeronáutica y aeroespacial rusa.

En la región de Tula, vecina de Moscú y conocida históricamente por su industria armamentística, el gobernador regional, Dmitri Miliáyev, notificó de 11 drones derribados por las defensas antiaéreas.

Esta mañana el Ministerio de Defensa declaró que habían derribado hasta 32 drones durante la respectiva jornada, la mayoría en Bélgorod (7), Briansk (5) y Kaluga (5). Sin embargo, menos de una hora más tarde volvieron a informar de otros siete drones interceptados, tres de ellos en la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, fueron derribados otros siete drones que volaban hacia la capital rusa. El domingo, Defensa informó de haber derribado 121 drones ucranianos sobre territorio ruso. Como resultado, fue alcanzada una refinería de petróleo de la empresa rusa Lukoil en la región rusa de Komi, a unos dos mil kilómetros de la frontera ucraniana.

Mientras, las autoridades ucranianas aseguran haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron el país en la noche del 10 al 11 de agosto.

Los ataques, según las fuerzas de defensa aéreas citadas por la agencia Ukrininfor, fueron repelidos por aviones ucranianos, unidades de guerra electrónica y de misiles antiaéreos.