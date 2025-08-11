MINUTO A MINUTO
El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes 11 de agosto:
11:23 h
Los ataques de drones ucranianos la pasada madrugada se cobraron tres víctimas mortales y varios heridos en las regiones de Tula y Nizhni Nóvgorod al impactar contra complejos industriales, entre ellos una empresa de aeronáutica, informa EFE.
Según medios ucranianos, el bombardeo se produjo sobre la planta de Plandin, que produce dispositivos para la industria aeronáutica y aeroespacial rusa.
En la región de Tula, vecina de Moscú y conocida históricamente por su industria armamentística, el gobernador regional, Dmitri Miliáyev, notificó de 11 drones derribados por las defensas antiaéreas.
Esta mañana el Ministerio de Defensa declaró que habían derribado hasta 32 drones durante la respectiva jornada, la mayoría en Bélgorod (7), Briansk (5) y Kaluga (5). Sin embargo, menos de una hora más tarde volvieron a informar de otros siete drones interceptados, tres de ellos en la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, fueron derribados otros siete drones que volaban hacia la capital rusa. El domingo, Defensa informó de haber derribado 121 drones ucranianos sobre territorio ruso. Como resultado, fue alcanzada una refinería de petróleo de la empresa rusa Lukoil en la región rusa de Komi, a unos dos mil kilómetros de la frontera ucraniana.
Mientras, las autoridades ucranianas aseguran haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron el país en la noche del 10 al 11 de agosto.
Los ataques, según las fuerzas de defensa aéreas citadas por la agencia Ukrininfor, fueron repelidos por aviones ucranianos, unidades de guerra electrónica y de misiles antiaéreos.
10:38 h
La web de una supuesta agencia de viajes, UtopíaViajes, que fue anunciada por el colaborador de prensa de Se acabó la Fiesta (SALF) Vito Quiles, y que fue denunciada por la organización Facua-Consumidores en Acción por estafa, ha sido clausurada.
Según ha informado este lunes la organización de consumidores, desde el pasado fin de semana, al entrar en la web 'utopiaviajes.com' se muestra una imagen con un texto en inglés que indica que "este dominio ha sido incautado por el FBI", con los logotipos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos.
Por su parte, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha manifestado que ha recibido mensajes en su móvil desde una de las líneas del negocio en los que le advierten de que conocen su domicilio y mencionan a su pareja, Keka Sánchez, que gestiona las redes sociales de la asociación.
Facua-Consumidores en Acción denunció el pasado viernes ante la Fiscalía de Criminalidad Informática a la supuesta agencia de viajes que se habría quedado con el dinero de sus clientes sin prestarles el servicio y que ya no contestaba mensajes, y que fue anunciada por Vito Quiles.
Varios usuarios habían contactado con la asociación para denunciar los hechos y todos ellos fueron "captados" tras ver un vídeo donde Vito Quiles recomendaba contratar los servicios de UtopíaViajes.
En su denuncia, Facua solicitaba a la Fiscalía que investigase si los hechos podían suponer un delito de estafa y aportaba documentación facilitada por varios afectados.
En su página web, UtopíaViajes también incluía vídeos publicitarios de tres influyentes, el actor Hamza Zaidi, que tiene 2,9 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok; Sara García, con 1,5 millones de seguidores en TikTok y 300.000 en Instagram; y el humorista Berto Pérez (Bertopeuve), con 709.000 seguidores en TikTok y 142.000 en Instagram.
09:45 h
El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan".
Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.