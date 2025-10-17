El Gobierno muestra su "respeto" a la decisión del Sabadell mientras Puigdemont celebra el fracaso de la opa

El Gobierno ha mostrado su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell de no respaldar de forma mayoritaria la opa formulada por el BBVA, que no sale adelante, según informa EFE.

"Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", han señalado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estas fuentes han destacado "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso", el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al obtener menos del 26% del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.

El banco vasco ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.

Yolanda Díaz considera "una buena noticia" el fracaso de la opa del BBVA al Sabadell

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "buena noticia" este fracaso del BBVA.

"Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera", ha publicado Díaz en BlueSky.

Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera. Que no siga adelante es una buena noticia para el país. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 16 de octubre de 2025, 22:15

Para la vicepresidenta del Gobierno, que la opa "no siga adelante es una buena noticia para el país".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura en un mensaje en X que el desenlace de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell "confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial", y añade que "ahora hay que mirar adelante".

"Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña", asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador.

El BBVA fracasa en su opa al Sabadell al obtener solo un 26% del respaldo del capital Ver más

Illa, que a lo largo de este largo proceso se mostró contrario a la opa, destaca también el "papel ejemplar" que han tenido durante esta opa los órganos y las autoridades reguladoras, y menciona tanto al Banco de España, como a la CNMC y a la CNMV.

Puigdemont: "El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado"

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves que no haya prosperado la opa: "El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

"El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la opa no prosperase; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras", ha añadido Puigdemont en su mensaje.