El Gobierno prevé una reducción del 25% del consumo energético de las viviendas para 2030 y de un 33% para 2035, lo que supera los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos años fijados por la directiva europea, según ha apuntado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado que recoge EFE.

Para lograr estos objetivos, el Ministerio ha sacado este viernes a audiencia pública el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), que junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) guiarán esta transformación del parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050.

Entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas se redujo en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE.

La reducción del consumo y las emisiones previstas por el Plan Nacional de Renovación de Edificios entre 2020 y 2030 equivalen a la rehabilitación integral de 1.567.986 viviendas, superando la previsión del PNIEC (1.377.000 viviendas).

Para alcanzar esos objetivos previstos, el plan de renovación edificatoria propone el despliegue de siete políticas con más de 200 actuaciones agrupadas en 57 medidas orientadas a la rehabilitación energética de edificios, la lucha contra la pobreza energética, la regeneración urbana y los barrios sostenibles, el impulso a la energía renovable o la innovación e industrialización.

Con la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética, la Unión Europea solicita a los países miembros un plan de acción para cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2030 y contribuir a alcanzar un parque edificado de cero emisiones en 2050.