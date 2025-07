El hijo menor de Juana Rivas pide ayuda a la ministra Rego: "Está aterrorizado y no quiere volver a Italia"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que actúe para que se respeten los derechos del hijo menor de Juana Rivas, tras recibir una misiva suya en la que le pide ayuda "porque está aterrorizado y no quiere volver a Italia", según recoge EFE. Daniel, de once años, deberá regresar el próximo martes día 22 con su padre a Italia, según determina el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada.

Rego reclama a la Fiscalía "que ponga en marcha todas las herramientas a su alcance para que se respeten los derechos de Daniel", después de que el niño cuente en la misiva que ha sufrido episodios muy graves de violencia en Italia, actos habituales y recurrentes, explica la ministra, que advierte de que el menor teme por su integridad y rechaza rotundamente la resolución judicial que le obliga a regresar.

"Al leer su carta, he podido corroborar el temor que refleja Daniel a volver a Italia (...), cualquier medida que se adopte obviando la expresado, de forma reiterada, vulneraría el derecho de Daniel a ser escuchado", indica la responsable de Juventud e Infancia. Se trata de una "carta durísima en la que me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado y no quiere volver a Italia", asevera la ministra, quien expresa su deseo de que tras la comunicación con la Fiscalía General del Estado se haga "todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel".

Rego recuerda que hay legislación internacional y nacional que garantizan los derechos de la infancia y el interés superior del menor. "Una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados. Por eso desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel. Escuchemos a Daniel", concluye.

En una entrevista con infoLibre publicada este mismo viernes, Rego ya aseguró que iba a "hacer todo lo posible para que Daniel no corra ningún riesgo". "Es inhumano lo que está sucediendo con Daniel y con Juana Rivas. Un maltratador no puede ser un buen padre, y es imprescindible que la justicia escuche a Daniel, lo que tiene que decir. Es su derecho. Los niños tienen derecho a ser escuchados, creídos y reparados", afirmó.