Sira Rego: "Vox señala desde las instituciones, el PP blanquea y los escuadristas actúan"

En la mesa baja que tiene Sira Rego en su despacho bajo la ventana por la que entra la luz desde el Paseo de la Castellana hay un pequeño jarrón. Contiene tres flores perfectamente combinadas de colores rojo, amarillo y morado. Inspiración republicana. La hoy ministra de Infancia y Juventud tiene así presentes las raíces de su militancia en Izquierda Unida.

Rego (Valencia, 1973) lanza durante estos días un mensaje claro frente al discurso del odio de Vox, que, en su opinión, ha comprado de lleno el Partido Popular. Pero España no es así, reflexiona la ministra, que ha vuelto a ver este jueves cómo los populares boicotearon la conferencia sectorial para la distribución de menores no acompañados. A pesar del clima político, la dirigente progresista, de padre palestino y madre española, mira hacia adelante y cree que el Gobierno puede llegar hasta 2027, siempre y cuando se acelere la agenda social.

Usted tiene información directa a través de su familia. ¿Cómo está la situación en Palestina ahora mismo?

Hablo de manera habitual con mi familia allí y la situación es terrible e insostenible. El régimen de apartheid se ha intensificado, con miles de personas asesinadas. Además de lo político, a nivel personal es muy duro.

El PSOE y Sumar han acordado esta semana impulsar una ley para establecer un embargo de armas a Israel. ¿Es suficiente esta medida o deberían adoptarse más para presionar a Israel?

Soy absolutamente clara: tenemos que ir a un embargo en todos los niveles y a una ruptura total de relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Israel. Es importantísimo como gesto y en términos de la posición de España a nivel internacional. Hay que seguir aislando al régimen genocida de Israel. Se puede incidir desde la comunidad internacional para parar el genocidio. Es algo determinante. Si el mundo se ha puesto de acuerdo para poner sanciones a Rusia, no hay ninguna razón para que no se haga lo mismo con Israel. La reciente decisión de la UE para no romper el acuerdo de asociación es absolutamente vergonzosa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que no se va a llegar al 5% del PIB en gasto en defensa y señaló que es suficiente el 2%. ¿Cree que será así o tendremos luego un gasto por detrás? ¿Estarán vigilantes desde IU? ¿Se ha sentido incómoda en el Ejecutivo con la ampliación del presupuesto en esta materia?

No comparto el aumento del gasto militar, he sido muy clara. Y nosotros hemos tenido una posición nítida en el Gobierno desde el principio. Por ejemplo, hemos planteado objeciones en todas las partidas que se han llevado al Consejo de Ministros. Es determinante nuestra presencia en la coalición porque nos hemos situado frente a este debate del rearme. Por nuestra parte está absolutamente descartado que pueda haber un aumento hasta el 5%. Mientras estemos en el Gobierno, esto no va a suceder. Y hay que situar la realidad: se acaban de conocer en Francia las medidas de recortes salvajes de Macron después de anunciar el aumento extraordinario del gasto militar. Nosotros estamos en el Gobierno para defender los derechos de la clase trabajadora y para ampliar libertades.

Las comunidades del PP boicotearon este jueves la reunión de la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno para la distribución de los menores migrantes, ¿qué le parece la actitud de los populares? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Pueden negarse esas autonomías a acoger a esos menores?

Nos hemos tenido que enterar por la prensa de su ausencia, lo que nos parece una falta de respeto para las consejeras y consejeros que han venido desde otros territorios. Pero no nos sorprende. Esta performance es el culmen de la política de boicot y de bloqueo que está llevando a cabo el Partido Popular desde hace más de un año. Hemos celebrado seis conferencias sectoriales y otras tantas comisiones en este tiempo y siempre nos hemos encontrado la misma actitud por parte del Partido Popular: cero propuesta y cero intención de trabajar.

No es casual que esta ausencia se haya producido en este momento. Vox lleva semanas lanzando un discurso racista que el Partido Popular está comprando. Ya lo ha dicho el señor Tellado, que ha hablado de Vox como un partido de Estado. Este tipo de escenificaciones solo tienen como objetivo complacer los deseos racistas de Abascal. Pero el Real Decreto-ley que garantiza la acogida vinculante y solidaria sigue su curso. En los próximos consejos de Ministros vamos terminar con el procedimiento que establece y a finales de agosto estaremos en disposición de comenzar con los traslados.

Desde el finde de semana estamos viendo en directo las imágenes de los altercados en Torre Pacheco (Murcia) con grupos llamando a “cazar” migrantes. ¿España es racista?

España no es racista, pero hay grupos políticos que son profundamente racistas y que no son partidos de Estado. Lo que quiero decir es que Vox señala desde las instituciones, el PP blanquea y los escuadristas actúan. Vox replica una agenda que ya hemos visto en otros países europeos. Pero España no es ese país que quiere contarnos la extrema derecha. Eso no significa que los hechos de estos días no sean preocupantes. Pero hay una línea de puntos: no es casual que Vox lleve semanas diciendo que hay que deportar a migrantes, ni el giro del PP en su congreso, ni el bloqueo de algunos presidentes autonómicos subalternos de Vox sobre los menores migrantes. Parece que la política migratoria del PP la está decidiendo Vox en su sede. Los barones del PP son rehenes del partido de Abascal para aprobar sus presupuestos. Vemos una alianza táctica entre la derecha y la extrema derecha que está operando y que está tratando de generar un problema de convivencia donde no lo hay.

¿Cómo se puede combatir ese discurso de las derechas?

Los datos nos dicen que ha aumentado el número de migrantes en nuestro país y, sin embargo, el índice de delitos de la comunidad de extranjeros se ha reducido. Además, la criminalidad en nuestro país ha bajado. España es un país muy seguro y no tiene problemas de convivencia. Al contrario, lo que hay es una intención de la extrema derecha en generar un estado de las cosas que no existe. Además, hay que trabajar los derechos de la ciudadanía, que es la mejor manera de neutralizar este tipo de relatos. Las personas que vienen de fuera tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hay que reconocer el valor y la participación de las personas migrantes en nuestra sociedad a todos los niveles. Y seguimos insistiendo en la idea de la agenda social.

¿Le preocupa que se extienda a otras localidades lo que ha sucedido en Torre Pacheco?

Me preocupa que nos instalemos como sociedad en los discursos del odio, del miedo y del fango permanente y que la conversación pública gire en torno a estas cuestiones. Tenemos que hacer un trabajo colectivo: las personas que defendemos una sociedad de derechos tenemos que ser firmes y poner pie en pared. La conversación pública no puede estar referida en todo momento a cuestiones que nos generan odio, miedo e incertidumbre. Tenemos que mirar el país que tenemos y cómo se avanza socialmente. No podemos caer en el relato del odio y del miedo al diferente. Pongamos en el centro las experiencias que están siendo exitosas. Los que creemos en la sociedad de derechos tenemos que hacer un ejercicio militante de alejarnos del relato del odio y del discurso del miedo y plantearnos los debates en términos positivos y humanos.

¿Por qué está frenando el ala socialista del Gobierno la propuesta de que se pueda votar desde los 16 años?

No hay que hablar de frenar. Estamos trabajando todavía y presentaremos la ley de juventud en el Consejo de Ministros después del verano. Es una de las demandas que han hecho los jóvenes en el proceso participativo. Hay 400 páginas de propuestas que estamos traduciendo jurídicamente para esta norma. Ahora comenzaremos a hablar con nuestro socio y confiamos en que no haya reticencias.

Hablando de jóvenes y de Vox, ¿cómo explica que en ese electorado la ultraderecha tenga un porcentaje tan alto de estimación de voto?

La sociedad en su conjunto está polarizada. Los datos que tenemos, como los del Informe de la Juventud, no nos hablan de tan enorme porcentaje. En cambio sí recoge el documento que hay un porcentaje importante de mujeres jóvenes que se sitúan a la izquierda. Pero se apodera del relato general que hay un porcentaje de hombres jóvenes que tiene como opción la extrema derecha. En el caso de los jóvenes sí hay que entender la cuestión de la brecha de género, que es un punto de inflexión que hay que estudiar.

El 23% de los hombres jóvenes niega que exista la violencia de género, según ese informe.

Pero veo el vaso medio lleno. A pesar de la ofensiva reaccionaria y negacionista a nivel global, en nuestro país la mayor parte de los jóvenes sí dicen que existe la violencia de género. Toca hacer mucho trabajo y entender bien el fenómeno. Hay que trabajar con políticas públicas. Estoy ahora mismo conmocionada con la noticia de la brutal agresión contra una mujer menor, de 17 años. Hay que condenar este hecho y poner el foco en que no está erradicada la violencia contra las mujeres.

Ha dicho varias veces públicamente que quiere modificar la ley de protección a la infancia para adaptarla a la “mirada del niño”. ¿Cómo va esta intención?

Estamos trabajando ya en esa modificación. El borrador ya lo tenemos y lo presentaremos a la vuelta del verano. Queremos incluir por primera vez todo lo que tiene que ver con violencia vicaria y con violencia institucional.

El juzgado de Granada ha ordenado a Juana Rivas que entregue a su hijo antes del próximo 22 de julio a su padre en Italia. ¿Qué va a hacer el Gobierno español para ayudar a la madre en este caso que implica a un menor español?

Lo primero que quiero decir es que es inhumano lo que está sucediendo con Daniel y con Juana Rivas. Un maltratador no puede ser un buen padre, y es imprescindible que la justicia escuche a Daniel, lo que tiene que decir. Es su derecho. Los niños tienen derecho a ser escuchados, creídos y reparados. Y desde el ministerio vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para proteger a Daniel.

Es desgarrador; tiene que tener una responsabilidad para quien, a sabiendas, pone a Daniel en un riesgo extremo y gravísimo para su salud y para aquellos que, pudiendo escucharle y creerle, no toman medidas. Desde luego, yo le creo y voy a hacer todo lo posible para que Daniel no corra ningún riesgo.

¿Qué puede hacer su ministerio sin presupuestos?

Hay cuestiones que no podemos abordarlas con la rapidez que nos gustaría, pero estamos trabajando en muchos frentes necesarios. Por ejemplo, esa ley de juventud y en la reforma de la LOPIVI [ley de protección a la infancia], además de la ley de entornos digitales, que ya está en trámite parlamentario. También hemos estado con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

La creación de este Ministerio de Infancia y Juventud provocó la mofa directa del expresidente José María Aznar. ¿Qué le parecieron esas palabras?

Aznar ha tenido un papel lamentable en la historia de nuestro país. Nos llevó a una guerra. No me interesa demasiado lo que tenga que decir. Es muy importante tener un Ministerio de Juventud y es una cuestión política. Hablamos de millones de personas y de darle carta de naturaleza a los derechos de esas personas. Hay que plantear políticas y estrategias de Estado. El grado de desarrollo de un país se mide también por cómo somos capaces de cuidar a las personas más vulnerables y que tienen menos voz. Los niños y las niñas son ciudadanos de primera, pero no votan. Tiene que haber política pública que ponga a la infancia en el centro y trabaje para que tengan voz. Esto habla de la calidad democrática del país y de qué tipo de proyecto encarna un Gobierno. Supongo que para Aznar era más importante defender que había armas de destrucción masiva inexistentes que ampliar derechos de los jóvenes.

La principal demanda que tienen los jóvenes es la vivienda, un problema que no se ha solucionado. ¿Considera insuficiente lo que ha hecho el Gobierno ? ¿Cómo calificaría la labor de la ministra de Vivienda?

Ante una emergencia de país como es la vivienda, siempre hay que hacer más. Obviamente somos un Gobierno de coalición y nosotros hemos sido muy claros presentando una agenda de propuestas. La vicepresidenta segunda invitó al PSOE en el último Pleno del Congreso al PSOE a acelerar los trámites para la ley sobre arrendamiento de pisos de alquiler y de temporada. Hemos pedido más ambición. Pero soy clara: hay un problema también con la responsabilidad que tienen los gobiernos autonómicos y locales.

Las comunidades del PP están boicoteando la ley de vivienda.

El PP ha decidido que no aplica la ley de vivienda, que da instrumentos al menos para aliviar la burbuja y la tensión especulativa. Estamos hablando de gobiernos locales que tienen muchos pisos turísticos operando sin licencia. Tiene que haber cooperación entre administraciones para resolver el problema de la vivienda, que no se va a solucionar de un día para otro. Pero hay que tomar medidas. En Cataluña está funcionando.

Se vive un momento muy complicado con el Gobierno contra las cuerdas por el caso Cerdán. La próxima semana se cumplirán dos años de las elecciones del 23J. ¿Va a aguantar el Ejecutivo hasta 2027?

Creo que va aguantar este Gobierno hasta 2027, pero tenemos que trabajar con determinación para dar un giro mayor a la agenda social. Es muy importante concentrar ahí nuestros esfuerzos porque el discurso del miedo y la agenda de la extrema derecha se desmovilizan con giro social y con un país que se construye con referentes como el bienestar.

¿Qué sintió al escuchar las conversaciones sobre mujeres de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos?

Asco.

¿Se llegará a aprobar la ley para abolir la prostitución?

Hay que trabajar en ello. Es una ley que abrirá un debate en el Congreso. Es muy importante que se abra socialmente ese debate.

En los últimos días se ha vivido una nueva baja del grupo de Sumar en el Congreso con la salida de Àgueda Micó (Compromís). Podemos se fue hace ya tiempo. Existe la sensación de que puede haber elecciones en cualquier momento… ¿Podrán resolver el eterno dilema de ir en una papeleta conjunta todos los actores a la izquierda del PSOE viendo lo que está sucediendo con el ascenso de la extrema derecha? ¿Qué papel puede jugar IU?

La unidad es siempre lo deseable. IU lleva en su ADN constituyente la cuestión de la unidad. Y soy militante del PCE, que también tiene la unidad en su marca desde tiempos históricos. Pero, más allá de la unidad, que ya forma parte de nuestra manera de estar en el mundo, estamos en el momento de trabajar y plantear que desde lo político es muy fácil entenderse. Compartimos el 98% del programa que defendemos la mayoría de las fuerzas de la izquierda transformadora. Pongo el foco en lo político y en el ‘programa, programa, programa’ porque ahí nos encontramos: en la condena al genocidio, en políticas fiscales más justas, en programas de vivienda ambiciosos, en las políticas laborales y de empleo, en políticas feministas y que acogen a personas migrantes… Hay materia y personas con altura de país para afrontar lo que tenga que venir de manera virtuosa.

Está sentada en la bancada azul del Congreso justo delante de la dirección del PP. Desde esos escaños, se lanzan al Gobierno insultos como “puteros” y “gentuza”. ¿Cómo se vive ser insultada en la nuca por el núcleo duro del Partido Popular? ¿Hace mella en la moral o provoca, como dice Pedro Sánchez, que no se tire la toalla y se luche?

Es que no tengo nada ver con esos seres humanos. Por mi sistema de valores me resulta sorprendente que haya personas que estén instaladas en ese nivel de tensión permanente. Para ellos no debe de ser muy positivo. Lo asumimos con una cierta templanza, poniendo mucha distancia. Inevitablemente me genera cierta tristeza pensar que en ese Hemiciclo a lo largo de la historia ha habido grandes debates políticos, protagonizados por gente de izquierdas y también de derechas, y ahora hay personas instaladas en el insulto y en la dinámica del odio. Al final la derecha ha decidido abrazar la retórica y la narrativa de la extrema derecha y está normalizando cosas que no deberían formar parte de las instituciones de nuestro país y de ningún marco de convivencia. Los seres humanos no necesitan gritarse para entenderse.