La Iglesia encarga la auditoría de los abusos a un abogado miembro del Opus Dei

La Conferencia Episcopal Española (CEE), liderada por Juan José Omella, ha encargado una auditoría sobre los abusos sexuales a menores al bufete legal Cremades & Calvo Sotelo, cuyo presidente, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei y preside Madrid Vivo, una fundación que tiene en su cúspide al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Madrid Vivo nació con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 con el impulso de Cremades, que fue su primer secretario general, y Antonio María Rouco Varela, entonces arzobispo de Madrid. La fundación tiene entre sus fines ayudar a la Iglesia en el "fomento de la religión".

Cremades es miembro del Opus Dei, según ha podido confirmar infoLibre. En un artículo de 2014 de The New York Times que lo identificaba como "seguidor" de La Obra, Cremades afirmaba que el Opus ayuda a "mantenerse espiritualmente en forma".

Un conocedor del encargo de la CEE a Cremades & Calvo Sotelo señala que este bufete internacional de "prestigio", "número uno en España en demandas colectivas", tiene "carta blanca" para llegar "hasta el fondo". Añade que el despacho es consciente de que puede haber suspicacias y preocupación, pero que los hechos demostrarán que las "convicciones personales" no van a menoscabar la "profesionalidad", la "independencia" y el respeto hacia las víctimas. Esta fuente, que recalca que Cremades es miembro de múltiples asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, señala que el bufete empezará a demostrar su voluntad de "llegar hasta el fondo" poniéndose rápidamente "en contacto con las víctimas".

La CEE se remitió a una rueda de prensa que tendrá lugar este martes.

Los "últimos 60 años"

Omella y Cremades comparecerán para dar detalles de la iniciativa, presentada como una "auditoría independiente". El despacho, explican el bufete y la CEE, "abrirá un cauce independiente" para recibir denuncias, revisará los procedimientos de sanción, ofrecerá su colaboración a las autoridades y establecerá un sistema de prevención.

Un portavoz del despacho afirma que la investigación cubrirá los últimos 60 años y culminará con un informe que será "sometido a la consideración" de la CEE. Dicho portavoz afirma que la apertura de la investigación será "inmediata". No pone plazo para su cierre, ni aclara si el encargo es remunerado.

Cremades & Calvo Sotelo y Madrid Vivo

Javier Cremades, fundador y presidente de Cremades & Calvo Sotelo, figura a su vez como promotor y presidente ejecutivo de Madrid Vivo. ¿Qué es Madrid Vivo? Se trata de una fundación con más de diez años de antigüedad impulsada por Cremades y Antonio María Rouco Varela en su etapa de arzobispo de Madrid. Su misión es ejercer como "puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid". Los estatutos señalan como su primer fin el siguiente: "Prestar colaboración al Arzobispo de Madrid en todas aquellas actividades dirigidas al fomento de la religión, la cultura, la educación". Entre las actividades de la fundación destaca una visita al papa Francisco en 2019. El propio Cremades se reunió con el pontífice.

Javier Cremades no es el único nombre de Cremades & Calvo Sotelo en la fundación. El director gerente de Madrid Vivo es Jenaro González del Yerro, que figura como socio del bufete. La también identificada como socia de Cremades & Calvo Sotelo Mariola Ruiz aparece como vicesecretaria general de Madrid Vivo. El exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, también identificado como socio de Cremades & Calvo Sotelo, es uno de los patronos de la fundación.

El bufete ha llegado a difundir en sus cuenta oficiales de Twitter y Facebook mensajes sobre Madrid Vivo.

.@JavierCremades, Presidente de la Fundación Madrid Vivo junto con Arancha Calvo-Sotelo, conversaron con el Santo Padre @Pontifex_es en un encuentro conjunto con la Fundación Hispanojudía. #FHJ #IglesiaCatólica pic.twitter.com/xxIpfcwylE — Cremades&CalvoSotelo (@cremadescsotelo) August 26, 2019

González del Yerro y Ruiz aparecen en la web de Madrid Vivo identificados con sus correos electrónicos de Cremades & Calvo Sotelo. En 2018, el entonces secretario general de la fundación, Carlos de la Mata, explicaba a infoLibre que la fundación no tenía plantilla y que los que más tiempo y esfuerzo le dedicaban eran socios de Cremades & Calvo Sotelo que trabajaban pro bono, es decir, desinteresadamente. Este periódico solicitó por escrito hablar con González del Yerro, Ruiz o el responsable de comunicación de la fundación, sin respuesta.

Monseñor Carlos Osoro, presidente de honor

El presidente de honor de la Fundación Madrid Vivo es el "Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid", que sucedió en 2014 a Rouco tanto en la archidiócesis como en la fundación.

Del patronato también forman parte Manuel Bretón, presidente de Cáritas; Juan Abelló, empresario, inversor y coleccionista de arte; Juan Luis Cebrián, expresidente de Prisa y presidente de honor de El País; Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Pascual; José Antonio Vera, exdirector de La Razón; y el exalcalde de Madrid por el PP Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros [ver aquí el patronato íntegro].

infoLibre informó en 2018 sobre la coincidencia en esta fundación de la Iglesia, representantes de la gran empresa española y Luis Alfonso de Borbón, presidente de honor de la Fundación Francisco Franco. Tras la publicación de la información, la fundación prescindió del bisnieto de Franco [ver aquí y aquí].

La Fundación Madrid Vivo explicó entonces a este periódico que el origen de la fundación está en los prolegómenos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, presidida por Benedicto XVI y organizada por Rouco, para la que las autoridades eclesiásticas "solicitaron la colaboración" de los empresarios. Madrid Vivo dio apoyo económico a dicho acontecimiento. La JMJ 2011 "nos hizo al mundo de los empresarios entrar en contacto con el arzobispado y con el cardenal Rouco. Luego coincidimos las dos partes en que debía haber una cierta continuidad", explicó Madrid Vivo entonces a este periódico. Antes de dicha jornada, Cremades escribía en ABC: "La primera tarea que se ha propuesto Madrid Vivo es la mejor prueba de las posibilidades de colaboración entre la sociedad civil, el poder político y la Iglesia católica".

Opus Dei

Cremades estuvo entre los miembros del patronato de la fundación que acudieron en 2014 a la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei. El propio Cremades no oculta su vinculación con La Obra. Ser miembro del Opus Dei es "como ir al gimnasio, pero para mantenerse espiritualmente en forma cada día", declaraba a The New York Times en un reportaje de 2014 con motivo de la beatificación. Y añadía: "Si no estás vinculado al Opus Dei o a algún otro movimiento, ser católico hoy no es fácil en un mundo que se ha vuelto mucho más materialista".

Es habitual que Cremades utilice Twitter para difundir hechos de importancia religiosa. Así se expresaba con motivo de la visita a España en 2011 de Benedicto XVI.

El avion de Alitalia estacionado. Ventanillas abiertas. Dos naderas, rojo y gualda, blanco y amarillo. Los Reyes y Rouco se acercan. Emocion — Javier Cremades (@JavierCremades) August 18, 2011

El propio despacho también publica mensajes sobre la Iglesia.

La Iglesia, perseguida en la tierra en la que nació. https://t.co/jK8i2SeiIB vía @larazon_es — Cremades&CalvoSotelo (@cremadescsotelo) November 1, 2018

El portavoz de Cremades & Calvo Sotelo declina hablar de temas "personales" de su presidente, limitándose a afirmar que "no hay ningún conflicto" que impida hacer la auditoría. Además, recuerda que este bufete tiene experiencia en acciones colectivas, citando como ejemplos los casos de afectados por el cierre del espacio aéreo en 2010 y de perjudicados por el Banco Popular.

Sí se ha pronunciado críticamente la Asociación Nacional Infancia Robada, que expresó su "incredulidad e indignación" ante la selección de un bufete con miembros "directa y estrechamente vinculados al Opus Dei". "¿Hay alguien en este país y en el resto del mundo que puede otorgar un mínimo de credibilidad en cuanto a independencia en la gestión e investigación de estos delitos a un agente externo que, según las informaciones recibidas en esta asociación, tiene vínculos directos con la prelatura [del Opus]?", se pregunta la asociación en un comunicado, que rechaza que pueda hablarse de una "auditoría independiente". "Meter al zorro en el gallinero no es la solución", añade.

La CEE no quiso pronunciarse sobre las críticas a la posible falta de idoneidad del despacho elegido. Tampoco aclaró si esta auditoría excluye su colaboración en una posible investigación oficial, sea del Defensor del Pueblo o del Congreso.