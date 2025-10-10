Intereconomía: la desintegración de un imperio y la herencia del clan Ariza

Durante más de una década, el Grupo Intereconomía fue un imperio mediático que contribuía a marcar la agenda política de la derecha en sus tertulias de radio y televisión. Jóvenes y prometedores líderes políticos —mayoritariamente de derechas, pero también alguno de izquierdas–, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Albert Rivera o Pablo Iglesias, se fogueaban en sus estudios y platós, esperando saltar a la primera plana nacional. Todo el entramado giraba en torno a Julio Ariza, empresario y rostro público de un conglomerado que llegó a tener más de una veintena de sociedades bajo su paraguas.

El modelo se vino abajo a mediados de la década pasada. Los impagos se acumularon y la entrada voluntaria en concurso de acreedores abrió un largo proceso de liquidación. Lo que había sido un imperio se fue desarmando pieza a pieza y la familia Ariza perdió el control sobre él.

La justicia fue más allá. En noviembre de 2023, un juzgado mercantil de Madrid calificó como culpable el concurso de Intereconomía e impuso a Julio Ariza una inhabilitación como administrador y sendas multas millonarias por haber retrasado la entradada en concurso y empeorado el pasivo de la empresa durante su proceso de disolución.

Hoy, el panorama no se parece en nada al imperio mediático que fue hace unas décadas. Las tres principales marcas del grupo, Radio Intereconomía, La Gaceta y Toro TV—sustituto de Intereconomía TV— sobreviven con audiencias modestas y por separado, sin un paraguas común, reempaquetadas bajo estructuras distintas tras los procesos concursales y la reordenación societaria. El extinto grupo Intereconomía se ha convertido en un mosaico despiezado y descabezado, sobre el que su fundador, Julio Ariza, ya no tiene control.

O al menos eso es lo que parece cuando se miran individualmente las marcas que en su día formaban el grupo. Cuando se examina la situación con más perspectiva y detenimiento, las conexiones de las empresas con el líder del clan familiar que las fundó parecen no haberse disuelto a la vez que la corporación que las aglutinaba en sus tiempos dorados.

El despiece de un imperio

En 2012, ya con una deuda superior a los 40 millones de euros y con nóminas impagadas a su plantilla, según la web PR Noticias—hackeada por orden de Ariza, según la Fiscalía, por publicar noticias contra su grupo—, la matriz Intereconomía Corporación se segregó en cinco sociedades, una por cada línea de negocio. Pero la maniobra no fue suficiente para reflotar las cifras del grupo, que había perdido 16 millones de euros en 2011, y en 2015 solicitó el concurso de acreedores, con una deuda de al menos 70 millones de euros. Aún hoy, Intereconomía Corporación sigue debiéndole a la Hacienda Pública más de 12 millones de euros, cifra que aumenta hasta los 20 millones si se añaden las deudas de las secciones de televisión, radio y publicaciones.

Las tres grandes patas del grupo, radio, televisión y prensa, acabaron desperdigadas. Radio Intereconomía fue a parar a Silicon Media SL, propiedad de Daniel Martin-Escanciano. La Gaceta de los Negocios, que en 2013 ya había dejado de imprimirse en papel, pasó a formar parte del ecosistema mediático de Vox, a través de su fundación, Disenso, renombrada como La Gaceta de la Iberosfera.

Por último, Intereconomía TV, el antiguo estandarte del grupo, que había perdido su licencia para emitir en abierto en todo el territorio nacional, cambió su nombre a Toro TV y su propiedad a la sociedad Farnesio Ventures SL, del empresario murciano José Luis Hernández de Arce, un expromotor inmobiliario que, como Julio Ariza, fue condenado por el concurso de acreedores de su empresa, Polaris World. Según El País, Hernández había compartido negocios con Ariza antes de hacerse con Intereconomía TV en subasta.

Pero ni el hundimiento formal del grupo ni la inhabilitación del patriarca supusieron la desaparición de la familia Ariza del mapa mediático. Al contrario: mientras los viejos nombres quedaban desperdigados, surgieron nuevas sociedades y cabeceras bajo el control de sus hijos, que heredaron, de forma a veces más directa que indirecta, los resortes del antiguo imperio.

Los herederos del clan

Los hijos de Julio Ariza, Gabriel y Julen—a veces escrito como Yulen—, administran varias sociedades mediáticas, algunas de ellas vinculadas, o directamente herederas de las que pertenecían al disuelto grupo de su padre.

En esta segunda categoría, la de herencias directas recibidas por la nueva generación de los Ariza entraba—hasta que este año fue traspasada a Miguel Menéndez Piñar, nieto del histórico ultraderechista Blas Piñar— la editorial Homo Legens, una de las cinco ramas en las que la matriz se segregó en 2012.

La sociedad bajo la que estaba la editorial, Intereconomía Publicaciones SL, antigua editora de La Gaceta, entró en concurso en 2015 junto con las demás empresas del grupo, pero la empresa Editorial IVAT SL, constituida en 2017 por Gabriel Ariza, reclamó la marca Homo Legens ese mismo año y la explota desde entonces.

En otros casos, los grupos de los Ariza junior no vienen directamente de la antigua Intereconomía, pero sus vínculos con lo que queda hoy de ella son también notorios. Es el caso de Hadoq Media, propiedad de Julen Ariza, y editora de los medios Dircomfidencial, Confilegal, Sivarious y seis ediciones locales (Madrid, Coruña, Navarra, Valencia, Mallorca y Murcia) bajo el apellido y la marca 365.

La actual Radio Intereconomía, supuestamente separada de la familia Ariza, tiene una sección en su web dedicada al grupo Hadoq, incrusta sus podcasts como si fueran propios, amplifica sus informes y publica su contenido corporativo.

La relación simbiótica entre la radio y el grupo Hadoq tiene también muestras por el otro extremo: Dircomfidencial, el digital especializado en comunicación, marketing y medios que posee y dirige Julen Ariza, cuenta a su vez con una sección dedicada a Radio Intereconomía en la que publica noticias sobre las audiencias de la emisora, sus cambios de programación o los premios que otorga.

El digital Madrid 365, cuyo contenido consiste mayoritariamente en notas de prensa republicadas y sin firmar, tiene una sección para el CEO de Radio Intereconomía, Daniel Martin-Escanciano, acompañada de un halagüeño perfil. El medio cuenta con dos personas en su equipo, además de Julen Ariza, y también se hace eco de los nuevos programas de la emisora. Incluso Sivarious, especializado en hostelería y también dirigido por Ariza, publica entrevistas y alabanzas a la radio que antiguamente presidía su padre.

Pero el caso más llamativo es el de Radio Libertad, propiedad, a través de Nature Radio SL, de la sociedad Civitas Firma, administrada por Julen Ariza. El administrador de Nature SL es el mismo que el de Toro TV, José Luis Hernández de Arce. En la misma inscripción del Registro Mercantil, del 17 de febrero de 2023, en el que se nombra administrador a José Hernández de Arce, se establece que, dos días después del fin de su concurso de acreedores, todas las acciones de Nature Radio pertenecen a Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza.

La emisora emite parte de su programación de forma conjunta con Toro TV, como informa, dentro de la sección dedicada a ella, otro de los medios de Julen Ariza, Dircomfidencial. También Radio Intereconomía compartió en su web, hablando en primera persona y en nombre de Radio Libertad, el anuncio de este programa compartido.

Radio Libertad y Toro TV comparten también el mismo número de teléfono en su web de contacto —que ha respondido a nombre de Toro TV a las llamadas de infoLibre— y la misma dirección en Madrid, calle Modesto Lafuente 42 —la misma que tenía el grupo bajo el mando de Julio Ariza— a la que Radio Libertad cambió su sede social en octubre de 2023.

infoLibre ha consultado por varias vías a las dos empresas si la coincidencia entre su administrador, programación, sede, y número de teléfono obedece a alguna relación jurídica entre ambas compañías, a pesar de que esta no consta en el Registro Mercantil, pero no ha obtenido respuesta.

Por otro lado, Toro TV, sucesora de Intereconomía TV pero en teoría también separada –aunque como en el caso de Radio Libertad, en la práctica no tanto— del clan familiar, mantiene a su patriarca, Julio Ariza, como uno de sus principales colaboradores y opinadores. Al frente del departamento digital de la cadena se encuentra otra de sus hijas, María Ariza, que primero pasó por la antigua Intereconomía TV y después por Confilegal, el digital jurídico de su hermano Julen

Cuando en 2024, Ariza recomendó a la audiencia de su antigua televisión con qué medios de comunicación debían informarse, además de a El Debate y a OkDiario, nombró, por supuesto, a La Gaceta, y, sin olvidarse de ninguno de sus dos herederos, a InfoVaticana y a Confilegal.

El hijo, el yerno y Eduardo Inda

La inclusión de OkDiario en la lista no es casual: el digital de Eduardo Inda también está ligado a los negocios mediáticos que controlan los Ariza tras la caída del grupo Intereconomía. El vínculo se da a través de la cadena de televisión Negocios TV, que pertenece a Business Videns SL. En el consejo de esta sociedad confluyen el yerno de Julio Ariza, José Antonio Vizner, como presidente y CEO del canal; Julen Ariza en representación de su sociedad Civitas Firma SL; y Juan Carlos García Cabrera, director general de OkDiario, en representación de la empresa matriz del digital de Inda, Dos Mil Palabras SL.

Al yerno y al hijo de Julio Ariza se une también Alejando Suárez Sánchez Ocaña, en representación de Mercados y Estilos de Vida SL, que edita los digitales Merca2, Moncloa y Qué!, entre otros.