Iratxe García: "La posición del PP en Europa respecto a España ha sido muy antipatriota"

Iratxe García es una de las voces que se escucha con más fuerza en el Parlamento Europeo, como presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas. Estrasburgo está en plena ebullición por la celebración del Debate sobre el Estado de la Unión. Un momento trascendental de la política continental que supone arrancar el curso en pleno corazón de la UE, donde se dan la mano Francia y Alemania. Pasado, presente y futuro.

Desde su despacho se divisa ese paisaje que mezcla el cristal de las instituciones y el verde de los parques, con olor a Rin. En su mesa los papeles con los que ha preparado su intervención en el debate (ella es la tercera que interviene tras Ursula Von der Leyen y Manfred Weber). Es hora de reflexionar sobre lo que se ha vivido en la UE durante estos años y lo que está por llegar. Toma la palabra una de las personas de más confianza de Pedro Sánchez, que lucha estos días por el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones.

Después de una legislatura tan complicada con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, ¿cómo está la Europa de septiembre de 2023?

Es una Europa que ha sabido responder a esos grandes retos, pero que ahora necesita demostrar que está a la altura de las circunstancias para todo lo que va a venir por delante. Nadie imaginaba que se iba a tener que hacer frente a una pandemia y a una guerra. Y se ha evidenciado que sólo a través de una Europa más fuerte y solidaria somos capaces de responder a los desafíos comunes. Queda mucho trabajo y necesitamos completar durante este año la agenda que queda por delante. Pero Europa está más fuerte que hace cuatro años y también tiene más desafíos.

En junio del año que viene hay elecciones europeas. Según las encuestas, la extrema derecha crece en todo el continente y se puede llegar a convertir en la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. ¿Hay una ola de ultraderecha en el continente?

Hay una ola de populismo de extrema derecha en este continente y en el mundo, como se vio con Trump en EEUU o Bolsonaro en Brasil. La extrema derecha se está alimentando de las mismas recetas en todo el mundo y ahora en Europa está también consolidando esa posición. Lo que ocurra en el futuro depende mucho de cómo respondamos las fuerzas proeuropeas: poniéndonos de frente demostrando que hay una Europa distinta que avanza y consolida sus valores o si hay una dinámica en la que se pretende hacer el juego a esa extrema derecha, que es lo que está haciendo a día de hoy el PP europeo. Lo está haciendo en países como Italia, Suecia y Finlandia. En España, a nivel autonómico y local. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas elecciones para el conjunto de la UE.

¿España es un dique de contención de la extrema derecha como ha dicho Pedro Sánchez?

Sin ninguna duda. En el seno de las instituciones europeas se reconoce como tal. Ha sido un gran alivio para las fuerzas socialdemócratas y progresistas. Y es una demostración de que se puede parar a la derecha y la extrema derecha. Pero necesitamos fortalecer nuestros propios proyectos y demostrar a la ciudadanía que hay una agenda progresista que puede responder de una forma mejor a los grandes retos. Necesitamos una Europa más fuerte y solidaria y no recetas populistas que adelgazan el proyecto europeo. Esa es la deriva de la extrema derecha y por desgracia se la está comprando el PPE, con una posición incoherente. En los grandes titulares el líder del PPE, Manfred Weber, dice que hay que ponerle frente a la extrema derecha pero por otro lado está aliándose en distintos gobiernos.

En las instituciones europeas no hay ninguna preocupación sobre las negociaciones para la investidura de Sánchez

La dinámica en las instituciones ha sido de grandes pactos entre populares, socialistas y populares. ¿Se puede romper tras las elecciones del año que viene con un PP acordando con la extrema derecha?

Es que ya lo están rompiendo hoy con alianzas en determinados países y con su voto en cuestiones esenciales en el Parlamento, como con la ley de restauración de la naturaleza. En el discurso hablan de la alianza de las fuerzas proeuropeas, pero en la realidad están creando mayorías de voto con la extrema derecha.

¿Será Ursula Von der Leyen la candidata del PPE en las elecciones?

Eso lo tendrá que decidir su partido.

¿Tiene demasiadas ganas Manfred Weber de esta batalla?

El señor Weber ha demostrado en estos últimos tiempos que no es el gran defensor de la política de la Comisión Europea. No sé si eso tiene que ver con una competición con Von der Leyen. Pero respeto mucho los procedimientos de cada familia política. A día de hoy el Grupo de Socialistas y Demócratas nos centramos en diseñar las políticas que mejoren la UE y ya abriremos, según se vaya acercando el tiempo, el debate sobre los nombres. Le estamos pidiendo a Von der Leyen que no se deje llevar por los deseos del PPE de reducir ambiciones europeas.

¿Será usted la número uno del PSOE en los comicios de junio?

Es muy pronto para hablar de eso. En lo que estoy, como presidenta de este grupo y responsable de política europea en la Ejecutiva Federal del PSOE, es en diseñar un programa que aborde los grandes desafíos de Europa. A partir de ahí los procedimientos se irán determinando y siempre soy muy respetuosa.

Vox aporta poco y pinta poco en el Parlamento Europeo

El PPE ha tenido mucha actividad respecto a España. Por ejemplo, lideraron la misión Hohlmeier, que cuestionaba la gestión de los fondos europeos por parte de la coalición. ¿Cómo calificaría la actuación del PP español en Europa? ¿Han intentado hacer política en el Parlamento Europeo e ir en contra del Gobierno perjudicando los intereses de España?

La posición del PP con respecto a España ha sido muy antipatriota. Ellos, que están todo el día con el patriotismo de bandera, han demostrado que no son capaces de estar a la altura de lo que el país necesita. En un momento en el que España ha estado liderando las grandes transformaciones de la UE, han sido incapaces de arrimar el hombro y de trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos. Lo único que han querido es utilizar las instituciones para dinamitar un Gobierno que ha devuelto a nuestro país a la política europea. Han tomado la estrategia de atacar al país aunque eso no fuera en beneficio de la ciudadanía. Prefieren atacar al Gobierno. Dice mucho de ellos sobre su patriotismo y su europeísmo. Puedo decir cuáles son los grandes logros del PP en Bruselas durante estos cuatro años…

¿Cuáles?

Ninguno. ¿Dónde han estado cuando debatíamos los planes de recuperación? ¿Y con la política de clima y las iniciativas de igualdad entre hombres y mujeres? En ningún sitio de las grandes decisiones, sólo intentando dinamitar al Gobierno de España.

¿Puede lastrar la Presidencia española de la UE el hecho de que el Gobierno esté en funciones?

Para nada. Una presidencia se trabaja previamente y se ha hecho una buena coordinación con la Comisión y el Parlamento. El Gobierno lo está haciendo perfectamente. Los ministros han pasado por aquí explicando las prioridades e iniciando los trílogos. Hay una normalidad absoluta y esperanza por parte de las instituciones europeas de que puedan sacarse adelante dosieres abiertos.

Ahora se está en el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP) y luego previsiblemente le tocará a Pedro Sánchez. Hay una conexión con la política europea, empezando porque son necesarios los votos de Junts -Carles Puigdemont es europarlamentario-. ¿Habrá acuerdo del PSOE con este partido?

Hay que respetar los tiempos. Ahora es el momento de Feijóo, pero está demostrando que está haciendo perder el tiempo a todo el país. A partir de ahí le corresponderá al líder del PSOE ver la posibilidad de conformar una mayoría. Aquí trasladamos, como el presidente, que hay tranquilidad absoluta y que es importante y positivo abrir vías de diálogo y mejorar los espacios de convivencia. Confío en que eso se pueda dar. Es importante ver lo que hemos conseguido estos años. Vimos en la manifestación de la Diada que el independentismo ha perdido mucho fuelle. Vamos a marcar los tiempos y a esperar a cuando corresponda.

Sobre la mesa está una posible ley de amnistía, ¿tiene información al ser parte de la dirección del partido? ¿Podría preocupar en Europa un movimiento en ese sentido?

El partido tiene que trabajar con la necesaria capacidad de gestionar estas negociaciones. No voy a entrar en el contenido. Lo que puedo decir, como responsable europea, es que a día de hoy en las instituciones europeas no hay una preocupación sobre lo que puede ocurrir en las negociaciones. Al revés, lo que hay es la espera de que se conforme un Gobierno. Y no hay ninguna duda de que si hay un Gobierno progresista, será en el marco de la Constitución y sin peligro de fracturar un país.

El PP ha querido utilizar las instituciones europeas para dinamitar el Gobierno de España

La derecha critica que un acuerdo con Junts sí puede lastrar la imagen de España. ¿Puede suceder?

La imagen que lastra es cuando un PPE pone piedras en el camino para que Europa y España avancen. A día de hoy, el prestigio de nuestro país y de nuestro Gobierno está en uno de los niveles más altos de los últimos tiempos. Todo el mundo es consciente de que el país ha liderado las grandes transformaciones en la UE. No lo pone nadie en duda, salvo el PP español y algunos representantes del PPE. La realidad es otra. Hay una tranquilidad absoluta en Europa de que las cosas se han hecho bien durante estos cuatro años y de que será así en el futuro.

Otro elemento fundamental para la investidura es que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. ¿Lo van a conseguir?

Por un lado está el proceso que se lleva a cabo en el marco del Consejo, que son negociaciones que se hacen a nivel de los gobiernos nacionales. Respecto al Parlamento Europeo, estamos trabajando para que sea una realidad lo antes posible. Hemos conseguido que se incorporara en el debate de la Mesa del Parlamento.

¿Cómo suena la música? ¿Cree que lo lograrán?

Creo que es posible que haya una mayoría dentro de la Mesa que haga que en el más breve plazo posible pueda ser una realidad. Hay que esperar todavía, pero creo que es posible que haya una mayoría de votos. Estamos trabajando para ello.

¿Será Nadia Calviño la próxima presidenta del BEI?

Lo mejor que le puede ocurrir a Europa y al BEI es que Calviño sea la próxima presidenta. Es una persona reconocida, respetada y admirada en las instituciones europeas.

¿Cuándo se podrá escuchar al presidente en funciones en el Parlamento Europeo después de dos retrasos?

Tenemos que esperar, es difícil concretar fechas. Sánchez ha querido en septiembre respetar el proceso de investidura de Núñez Feijóo.

Fue uno de los más firmes apoyos de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. ¿Le han dolido las últimas palabras de Felipe González y Alfonso Guerra?

No. Me dolería más que lo hicieran actuales dirigentes del partido. El líder del PSOE va a hacer lo mejor para España. Sé lo que piensa la mayoría de la militancia y de la ciudadanía: confianza en un Gobierno progresista lo antes posible.

En el Parlamento Europeo hay figuras que están siendo clave en sus partidos ahora en Madrid. Por ejemplo, está Jorge Buxadé, que tiene mucho poder ahora en Vox y ha laminado a Iván Espinosa de los Monteros. ¿Cómo es?

Ni idea, no lo conozco, no trabajo con él. Lo que sí puedo decir es lo que ha hecho Vox en este Parlamento: poner piedras en el camino a políticas que son importantes para el país. Aportan poco y pintan poco en el Parlamento Europeo.

También está Ernest Urtasun, hombre de confianza de Yolanda Díaz en Sumar. ¿Lo ve como ministro en un futuro Gobierno de coalición?

No me atrevo a hacer predicciones. Pero con él he trabajado para que saliera adelante el plan de recuperación y la agenda verde.

¿A usted le apetece volver a Madrid?

Siempre digo que en política no se está dependiendo de las apetencias personales, sino que estamos donde corresponde cuando corresponde. En lo que estoy ahora es que Europa pueda seguir avanzando. Estamos para servir a la ciudadanía.

Parecía que se había quedado atrás la Europa de los recortes, pero ahora el Gobierno alemán ha ajustado por primera vez en muchos años su presupuesto, menos en Defensa. ¿Se está abriendo la puerta otra vez a la austeridad en el continente?

Vamos a trabajar para que no sea así, también entendiendo las situaciones excepcionales que hemos vivido. En la socialdemocracia estamos tratando de que la austeridad no vuelva a ser el eje fundamental de las políticas europeas. Confío en que así sea.