IU abre la mayor crisis del Gobierno de coalición por el gasto militar

La coalición vive horas de zozobra. Izquierda Unida ha subido el tono de manera considerable después de que el Consejo de Ministros aprobara el martes el plan para aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB durante este año a través de una inyección adicional de 10.471 millones. La federación que nació al calor de las manifestaciones contra la entrada de España en la OTAN en la década de los ochenta ahora ha entreabierto incluso la puerta a dejar el Gobierno conformado tras las elecciones del 23J.

La formación, ahora en manos de Antonio Maíllo, presiona fuerte en público al PSOE a través de sus principales cargos y dirigentes ante la decisión “unilateral” de aumentar el gasto en defensa y para que se eche atrás en un contrato para comprar munición por parte del Ministerio del Interior a empresas israelíes. Estas reclamaciones también llegan por parte de los otros socios que comparten espacio en Sumar, pero cargos de IU plantean la posibilidad de que se rompa el Ejecutivo de coalición.

Todos los escenarios están abiertos. Este es el mensaje que llegó por los principales referentes: el propio Maíllo, Sira Rego (ministra de Infancia y Juventud) y Enrique Santiago (portavoz parlamentario). El líder de IU lamentó este miércoles la decisión “unilateral” del PSOE y de Pedro Sánchez: “Es un acto de irresponsabilidad”. “Si sigue así, lo único que está abriendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. Ese carril no lo vamos a recorrer”, subrayó el miércoles por la mañana. Horas más tarde, en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, puso el foco en que el PSOE debe rectificar para preservar la coalición, si no lo hace, dijo, Marlaska debería dimitir. ¿Y si no hay marcha atrás? "Vamos a ver y resolveremos como consideremos", respondió.

Santiago también hizo declaraciones a lo largo de toda la jornada reconociendo que todas las posibilidades están abiertas y apelando al gran “desencuentro” con el PSOE. Aunque señaló que quieren conservar un Gobierno opuesto a la derecha en España, no descartó ninguna vía en estos momentos. También deslizó la posibilidad de que dejen el Ejecutivo los titulares de Defensa e Interior. No obstante, en los mensajes que dan en público y en privado los dirigentes de IU se habla de que la salida de Sumar del Gobierno debería ser fruto de una decisión “colectiva”. Rego, de origen palestino, ha enviado incluso una carta al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para rescindir la compra con las empresas israelíes: "Es de una gravedad extrema que se anunciara públicamente la cancelación del contrato hace meses pero que éste finalmente se haya formalizado sin dar ningún tipo de explicación al respecto ni en público ni en el seno del Gobierno".

Cómo lo justifica Interior

Fuentes del Ministerio de Interior dan esta explicación: “El contrato en cuestión fue licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado el 21 de octubre de ese año por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. El 29 de octubre se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión".

“Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato. La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, indican en el Ejecutivo. Y se lanza este mensaje: “El Ministerio del Interior, pese a este episodio, comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”.

Fuentes de IU recalcan que estas decisiones “unilaterales no pueden permitirse en un Gobierno de coalición”. Y como señala otra de las personas con más poder en el partido: “Se han traspasado muchas líneas rojas y hay una crisis de confianza, desde luego. Pero la opción de salir del Gobierno siempre sería colectiva”. Otra fuente de la dirección del partido hace este análisis: “Ponemos el foco en que el PSOE rectifique esa venta de armas. IU no está en el Gobierno a cualquier precio, pero en lo que estamos es en que los socialistas rectifiquen, no en que IU, que no ha incumplido el acuerdo de gobierno, se salga”.

Desde el Palacio de La Moncloa apoyan la justificación de Interior y recuerdan que son el Gobierno que reconoció a Palestina como Estado. Señalan fuentes gubernamentales que entienden la reacción de Izquierda Unida, pero que no se puede revocar jurídicamente. No obstante, insisten en que hay entendimiento dentro de la coalición y no ven que Sumar vaya a salir del Ejecutivo. En cambio, para Izquierda Unida se podría resolver jurídicamente con la firma de otro funcionario.

El resto de Sumar: presión contra el contrato pero preserva la coalición

El resto de componentes de Sumar en el Gobierno también son muy críticos con el PSOE en las decisiones sobre defensa y la compra a empresas israelíes. Todos ellos están denunciando esta situación y presionando a la vez a los socialistas, pero descartan totalmente llegar a un punto de ruptura de la coalición. Un tema que se podrá tratar en la reunión de la mesa de partidos que están preparando esas formaciones próximamente.

La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, referente del espacio de Sumar en el Gobierno declaró sobre la comprar a empresas israelíes: "Quiero ser muy clara: es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido".

Pero la propia Díaz en una entrevista en TVE a primera hora habló de la “buena salud” de la coalición, a pesar del choque por el plan de gasto en defensa y seguridad. “Vamos a agotar la legislatura, absoluta normalidad”, remarcó. Fuentes cercanas a la también ministra de Trabajo descartan que esté sobre la mesa la posibilidad de salirse del Ejecutivo y señalan que es una postura sólo de Izquierda Unida. Este planteamiento de quedarse lo remarcan también otras altas fuentes de Movimiento Sumar, que descartan absolutamente romper con el PSOE y achacan las declaraciones de Izquierda Unida a un mensaje para sus bases, que crecieron con las manifestaciones contra la OTAN en los ochenta, además de creer que IU también siente presión por la posición que ha tomado Podemos de confrontar con el Gobierno con su particular ‘no a la guerra’.

También rechazan la posibilidad de salir del Gobierno en Más Madrid, cuya líder, Mónica García, ocupa la cartera de Sanidad. “Evidentemente no”, contestan fuentes del partido cuando se les plantea si podrían dejar el Ejecutivo de coalición, a la vez que insisten en que se deben explorar todas las opciones para que se anule el contrato con las empresas israelíes, además de que Marlaska deba comparecer en sede parlamentaria.

Desde los comuns, que están en el Consejo de Ministros a través de Ernest Urtasun, remarcan: "Creemos que hay que rescindir un contrato que no se tendría que haber autorizado nunca. El ministro Marlaska tiene que comparecer y dar explicaciones por una acción que va en contra de los pactos del gobierno de coalición".

"En segundo lugar, los comuns exigimos compromisos claros y esto quiere decir establecer por ley un embargo de armas a Israel. Si no lo hace el Gobierno, impulsaremos una votación en el Congreso a partir de la iniciativa de más de 500 entidades de la sociedad civil que lo llevaron al Congreso el pasado mes de julio. Los partidos que apoyamos el Gobierno de coalición nos tenemos que centrar en revertir el contrato y encontrar una solución estructural como es el embargo de armas".