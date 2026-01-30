IU, Sumar y Equo irán en coalición sin Podemos a las elecciones de Castilla y León

Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo han registrado este viernes ante la Junta Electoral su coalición para las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, sin incluir en estos acuerdos a Podemos, al fracasar las conversaciones de última hora.

La coalición se ha registrado pocas horas antes de que esta medianoche culmine el plazo establecido por la normativa electoral, por lo que finalmente IU y Podemos no repetirán su coalición de hace cuatro años en Castilla y León, donde concurrieron bajo el paraguas de la marca Unidas Podemos.

Según han comunicado fuentes de la coalición, estos tres partidos aparecerán en la papeleta como 'Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo: en común' y ya han conformado el equipo legal que les asistirá hasta el siguiente hito, que pasa por la formación de las candidaturas para la que tienen un plazo de diez días.

Sí que está claro quién encabezará la candidatura a la Presidencia de la Junta y la lista por la provincia de Valladolid (con 15, la que más procuradores autonómicos reparte): el coordinador autonómico de IU en la comunidad, Juan Gascón, quien de este modo competirá con su homólogo de Podemos en la misma provincia, Miguel Ángel Llamas.

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha celebrado a través de un comunicado esta coalición, que supone un "paso importante para consolidar" su proyecto político tras la elección como coordinadoras autonómicas a Marina Echebarría y Charo Fernández.

"Es un hito importante porque seguimos avanzando en la construcción de candidaturas amplias y ensanchando el espacio político de la izquierda. En estos tiempos grises toca seguir apostando por la unidad y la construcción, desde la diversidad, de un proyecto en el que nos sintamos cómodas todas las organizaciones políticas que queremos un horizonte de seguridad, dignidad y certezas", ha valorado.

Reuniones desde octubre

El tira y afloja de ambas formaciones de izquierda comenzó en torno al mes de octubre, cuando se dieron los primeros pasos de acercamiento entre IU y Podemos.

El procurador autonómico y también secretario de Organización estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha liderado estas negociaciones que, según ha explicado en una rueda de prensa Juan Gascón (IU), han estado marcadas por los "requisitos imposibles", los cambios sobre la marcha y el "estrujar" los plazos hasta hacer inviable la coalición.

Entre esas exigencias, estaba la salida de IU del Gobierno de España por aumentar el presupuesto en defensa, expulsar a Sumar de coalición castellana y leonesa y la posibilidad de que IU encabezara la candidatura por Valladolid y Podemos lo hiciera en las provincias de Burgos y León.