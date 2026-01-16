IU pide superar a Sumar porque "no es capaz de aglutinar" y carga contra las políticas "neoliberales" del PSOE

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, pide superar a Sumar para las elecciones generales previstas en 2027, Según afirma, Sumar “tal y como lo conocemos ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un Gobierno de PP y de Vox”.

Así lo expondrá este sábado en su informe político de apertura de la reunión telemática de la Coordinadora Federal de IU, máximo órgano entre asambleas, según el borrador al que ha tenido acceso EFE este viernes.

El líder de IU quiere que "no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte". Con esta declaración, Maíllo hace referencia al hecho de que actualmente se denomine Movimiento Sumar uno de los partidos que conformaron la coalición electoral Sumar e integran el grupo parlamentario Sumar.

También espera "empezar a trabajar para incorporar a más organizaciones" al proyecto "bajo el paraguas de un nombre diferente al de las organizaciones parte" y pide "acelerar la posibilidad de acuerdo" para reeditar una posible coalición de izquierdas.

Señala que los partidos de la coalición deben mantener su "autonomía y soberanía", aunque al mismo tiempo tengan "un calendario de trabajo conjunto" para la elaboración de las candidaturas, así como intensificar la coordinación y la "posición política propia" de sus ministros del Gobierno, en asuntos como las guerras, la OTAN y la vivienda.

En contra de los beneficios fiscales a rentistas

Maíllo arremete en su informe político contra la propuesta sobre vivienda lanzada por el PSOE esta semana, porque "ahonda en los errores contrastados: política de beneficio fiscal y ausencia de intervención en el mercado".

"Desde Izquierda Unida no lo vamos a apoyar y no vamos a transigir en un asunto en el que nos jugamos la legislatura", subrayará.

Además, recordará que IU siempre ha estado en contra de los tratados de libre comercio y mostrará su oposición al acuerdo reciente entre la UE y Mercosur, porque perjudicará al campo español para beneficiar únicamente al "agronegocio" de los grandes productores.

En cuanto a la financiación autonómica, por un lado agradece el esfuerzo de Hacienda de proponer un nuevo modelo, que supone "avances" sobre el anterior.

Por otro lado, entre los peros, preferiría que abordase el dumping fiscal de unas comunidades a otras y que alcanzase el 2 % del PIB adicional, que supondrían 32.000 millones más y no 21.000.

Una consulta popular sobre la OTAN

Maíllo define la coyuntura internacional como "el momento de mayor peligro desde la Segunda Guerra Mundial" y tras argumentar su rechazo a las políticas bélicas de Israel y Estados Unidos, aplaude gestos como el de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de vender petróleo a Cuba.

Ante la "espiral imperialista y neofascista" de Trump, cree que España tiene la "necesidad imperiosa de abandonar la OTAN".

En este sentido, recuerda que IU como unión de partidos se formó a raíz del referéndum sobre la OTAN de 1986 y aboga por recoger ese testigo y volver a su origen.

Propondrá a su compañeros de IU "articular de inmediato una amplia red de apoyo social, sindical e intelectual que exija y prepare una consulta popular sobre la permanencia de España en la OTAN, aprendiendo de la experiencia de 1986".

"Es el momento, también, de revitalizar las marchas y protestas frente a las bases militares estadounidenses", añade.