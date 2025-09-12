El juez Pedraz no admite la denuncia para investigar las protestas en La Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no ha admitido por falta de competencia la denuncia presentada por una asociación por supuestos delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones durante las protestas en La Vuelta ciclista a España por la participación de un equipo israelí, según recoge EFE.

En un auto el magistrado estima que este tribunal no es competente para resolver la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS), los partidos EH Bildu, Sumar e IU y el director técnico de La Vuelta, Kiko García.

En concreto la denuncia se refiere a los incidentes ocurridos los pasados 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de La Vuelta. La resolución explica que "salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial".

Y añade que por ello "procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a los que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional", entre los que por ejemplo entre otros se encuentran los de terrorismo o contra la Corona.

De esta forma el magistrado resuelve conforme al criterio de la Fiscalía que en su informe consideró que no es competencia de la Audiencia Nacional tramitar esta denuncia, que en todo caso correspondería presentarla en los juzgados ordinarios.

ACOM justificó en un comunicado la presentación de su denuncia al considerar que ha habido "acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad".

La asociación ACOM, que ha llegado a solicitar a la Audiencia Nacional la cancelación de la Vuelta Ciclista, se define como una "organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil".

Colectivos pro Palestina han protagonizado desde el inicio de La Vuelta varias protestas para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la competición mientras continúan los ataques contra la población palestina.