La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda

  • En un auto fechado este lunes el juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación"
  • El empresario está acusado de un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, el pasado 22 de mayo.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, el pasado 22 de mayo. Europa Press

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas. Informa EFE.

La jueza rechaza retrasar la apertura de juicio a la pareja de Ayuso

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. 

