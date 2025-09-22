La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas. Informa EFE.

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.