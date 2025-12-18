La jueza de la dana cita a declarar a Feijóo el próximo 9 de enero

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), según un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La citación de Feijóo fue acordada por la instructora el pasado viernes 12 de diciembre tras ser solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

El presidente nacional del PP está citado a las 9:30 horas en los juzgados de Catarroja (Valencia).

Pese a ello, fuentes populares comunican que el líder del PP no ha recibido hasta el momento notificación alguna y aseguran que desde Génova no se ha tenido constancia documental de que se fuera a citar a Feijóo por parte del juzgado de Catarroja cuando se hizo público hace más de una semana.

En la misma diligencia de ordenación se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

La información que pudo recibir Feijóo de Mazón

La jueza considera que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la dana por Mazón, una creencia que "se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real".

Feijóo hizo esa declaración el 31 de octubre de 2024 en l'Eliana (Valencia), en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 9 horas -aproximadamente una hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas mismas instalaciones-.

En una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, Feijóo dijo: "Desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas".

Por ello, la jueza sostiene que "habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real", eso supondría "una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas".

El PP ha asegurado que nadie en Génova ha recibido ningún auto que haga referencia a estos mensajes privados entre el ahora expresident Carlos Mazón y el presidente nacional del Partido Popular.

Tras conocer que había sido citado a testificar, Feijóo señaló el pasado día 12 que su papel aquel 29 de octubre de 2024 fue exigirle al Gobierno la emergencia nacional.

"Ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente y así va a seguir siendo porque entiendo que estuvimos ante un supuesto de emergencia nacional de libro", afirmó entonces el líder del PP.

Los populares ha confirmado que como no podría ser de otra manera, Feijóo colaborará con la Justicia y responderá a todas las preguntas pese a haber estado a 350 km de la gestión.

El careo entre Pradas y Cuenca

En cuanto al careo fijado para el 12 de enero, fue solicitado por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià tras las declaraciones como testigo del ex jefe de gabinete de Carlos Mazón.

El foco de este cotejo de declaraciones estará puesto en los mensajes que ambos intercambiaron la tarde de la dana y las referencias que Cuenca hizo a la posibilidad de confinar a la población.

Cuenca le escribió a Pradas a las 19:54 horas que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 horas que se "quitase eso de la cabeza" y estuviera "tranquila, che", según los mensajes aportados al juzgado, que reflejan que la exconsellera a las 14:25 le avisó de que "la cosa se complica en Utiel" y un minuto después de que se desbordaba el río.

La consellera le fue informando de la evolución de la situación, de que se iba a constituir el Cecopi, y a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel, a lo que el jefe de gabinete respondió quince minutos después: "Igual a las 19 horas vamos al 112", en referencia al president Mazón.

Además, a las 19:54 horas, posiblemente tras una llamada telefónica, Cuenca le escribe: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma", a lo que Pradas recalca un minuto después que "la cosa está muy muy mal" e insiste, a lo que le responde que "confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar...".

Por ello, la instructora considera "absolutamente esencial" contrastar las manifestaciones que hizo Pradas en sede judicial con las de Cuenca, esencialmente en lo referido a "esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi".