La jueza de la dana pide imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi el 29-O

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que remita al juzgado las imágenes en las que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre de 2024.

Según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ordena que se haga constar la hora en la que se produjo la entrada en esas dependencias.

La instructora considera que esta diligencia es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" de Interior investigada, Salomé Pradas, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre.

Esas funciones, señala la instructora, "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

En el auto, la jueza informa de que ha recibido la grabación de la llamada efectuada a las 20:08 horas por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al técnico que validó el mensaje Es_Alert -que estaba en su domicilio-, y que tuvo una duración de 2 minutos y 35 segundos.

Además, hace referencia al auto de la Audiencia Provincial en el que se autorizó la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón aquella jornada y que señala la pertinencia "de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi", Centro de Coordinación Operativa Integrado.

Recuerda la jueza, asimismo, que el president "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y que tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

Por ello, y en el marco de tratar de esclarecer "tanto el retraso del envío de avisos a la población como su contenido", la jueza concluye que de las pruebas aportadas al juzgado se constata que la validación del mensaje Es_Alert se hizo en menos de tres minutos y que no hizo falta la validación de ningún técnico o autoridad ajena a la dirección de la emergencia.

La jueza entiende que "resultan relevantes las funciones que la ley atribuye al president" en el proceso de decisión que siguió la exconsellera Salomé Pradas y que estas funciones "no se pueden limitar a las que pudo ejercer presencialmente, sino también de forma telefónica".

"Es por ello -concluye la instructora- que procede recabar de la Conselleria de Emergencias las imágenes en las que Carlos Mazón aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el día 29 de octubre de 2024".