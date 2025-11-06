Junts bloqueará la legislatura: presenta enmiendas a la totalidad a todas las leyes

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio ni el techo de gasto, a menos que "una sus votos con el PP y Vox".

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

Nogueras ha remarcado que el presidente Pedro Sánchez “debería dar explicaciones en el Congreso” sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora. La portavoz ha recordado que el PSOE y Sumar no solo deben explicaciones a Junts, sino a todos los catalanes, e insistió en que Cataluña debe recibir lo que le corresponde. “Nuestra responsabilidad —que debería ser la de todos los servidores públicos catalanes— es hacer lo necesario para que eso ocurra”, dijo. “Es inaceptable que los partidos catalanes, los 19 diputados socialistas catalanes y el Gobierno de Cataluña, con el presidente Illa al frente, no hagan nada ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña".

Mano tendida

Ante esta situación, el Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno a EFE tras conocer el nuevo paso dado este jueves por Junts. Han insistido también en que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.