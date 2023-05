Justicia, Petro y Dos de Mayo: tres contradicciones flagrantes de Feijóo en menos de 48 horas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido protagonista en las últimas cuarenta y ocho horas por haberse conocido hechos en los que ha actuado de una forma contraria a la que venía proclamado y en una línea contradictoria precisamente con sus críticas al presidente del Gobierno, desde la política exterior hasta las excusas para no renovar el Consejo General del Poder Judicial incluyendo su postura en la polémica en la Puerta del Sol durante el Dos de Mayo. Esta ha sido la evolución:

Política exterior latinoamericana

“Yo estoy, queridos amigos, muy orgulloso de estar aquí, de estar con el pueblo hispanoamericano. Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas que utilizan a su pueblo no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos, no para disminuir la riqueza, sino, queridos amigos, para extenderla en el conjunto del pueblo. Por eso me siento muy orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano y no echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas. Yo quiero la Latinoamérica real, la que lucha por su pueblo, la que no se resigna ni a los malos gobernantes ni al populismo ni a la degradación de las instituciones”.

Estas palabras las lanzó Núñez Feijóo en el polémico acto ‘Europa es hispana’, que organizaba el Partido Popular de Madrid a finales de marzo con la intención de ganar el voto latino. El mensaje lo lanzaba como crítica a Pedro Sánchez, que se encontraba en estos momentos participando en la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo. Un evento en el que también estaba, como jefe del Estado, el rey Felipe VI. El líder de los populares diría más tarde que el Gobierno había tergiversado sus palabras.

Pero esa crítica a los mandatarios iberoamericanos no se ha notado estos días ni la ha lanzado en las recientes visitas de los líderes de izquierdas Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia). Con el primero coincidió en la comida ofrecida por los monarcas en el Palacio Real de Madrid y se saludaron afectuosamente ante los medios. El presidente del PP acudió también este miércoles al Congreso para el discurso del colombiano en la sesión conjunta de las Cortes. Después de la intervención de Meritxell Batet y antes de que empezara Petro, los diputados de Vox se levantaron y se marcharon del Hemiciclo. Entonces los diputados de la coalición aplaudieron más fuerte y se levantaron de sus escaños. Y precisamente el popular decidió hacer lo mismo, siendo el primero de su partido en ponerse de pie, lo que hizo que lo siguieran todos los diputados populares.

Sobre la visita de líder colombiano, el PP se pronunció a través de Elías Bendodo, quien aseguró en Génova 13 ante la prensa que a él le puede "gustar más o menos" pero "el señor Petro es un jefe de Estado que ganó las elecciones" y tiene "toda la legitimidad". "Por tanto, del Partido Popular el máximo respeto. Otros partidos harán lo que consideren oportuno", subrayó.

Al ser preguntado sobre qué le parecía que Vox se manifestara frente al Congreso coincidiendo con esa visita del presidente de Colombia, el coordinador general del PP evitó responder asegurando que el Partido Popular no tenía "nada que decir" al respecto.

El veto a Bolaños en la tribuna de Sol

La imagen política de la semana: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, placado por el departamento de Protocolo de la Comunidad de Madrid, prohibiendo que subiera a la tribuna en la Puerta del Sol para presenciar la parada militar con motivo de la celebración del Dos de Mayo (fiesta regional). Allí arriba estaban Isabel Díaz Ayuso (presidenta local), José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid). Margarita Robles (ministra de Defensa) y Eugenia Carballedo (presidenta de la Asamblea). Y, además, Alberto Núñez Feijóo en calidad de líder de la oposición.

El escándalo ha sido mayúsculo, con La Moncloa indicando que la Comunidad de Madrid incumplió el protocolo vigente en el real decreto de 1983, por lo que ha sido una imagen “inédita” y que no se había producido hasta ahora. Para el Gobierno se trata de un “paso más” en la “estrategia del PP” de “deslegitimar” al Gobierno central, por lo que se está atacando a la misma democracia, según resaltó este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Para los socialistas, los populares se han convertido en un “partido antisistema”.

El líder de los populares Feijóo no intervino en ningún momento ni medió para que el ministro subiera, mientras él gozaba de un lugar preferencial, a pesar de sus continuas críticas a Pedro Sánchez de “ocupar” todas las instituciones. Y el PP redobló todavía más su apuesta 24 horas después, con Isabel Díaz Ayuso acusando al titular de Presidencia de “provocar” e “ir a reventar” el acto en la Puerta del Sol. El alcalde Martínez-Almeida fue en la línea diciendo que fue una “vergüenza” que se “autoinvitara” Bolaños: “Un numerito”.

Los populares sí han permitido en otras ocasiones que hubiera más de un ministro arriba en la tribuna, cuando son del PP, como pasó en 2018 con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. Pedro Sánchez era líder de la oposición y acudió al evento en Sol, donde no tuvo lugar en la tarima durante el desfile militar, como sí se le guardó este año a Feijóo.

La reunión de Feijóo con los fiscales

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, caducó el pasado 4 de diciembre de 2018. Y sigue funcionando sin renovarse porque el PP se ha resistido a cambiar su composición durante la época de Pablo Casado y ahora también con Alberto Núñez Feijóo, que en un primer momento parecía abierto a la negociación. Los populares han puesto a lo largo de estos años más de una veintena de excusas para no firmar el acuerdo.

En la recepción en el Congreso con motivo del Día de la Constitución, el pasado 6 de diciembre, el líder de los populares defendió el bloqueo del Consejo General “para protegerlo” del Gobierno de Pedro Sánchez porque “quiere controlar la justicia y politizarla”. Este martes el diario El País reveló que precisamente el líder de los populares mantuvo una cena, que no había sido publicitada en agenda, con fiscales conservadores en el hotel Claridge de Madrid, una cita en la que el presidente del Partido Popular avanzó que hará una contrarreforma urgente, a través de un proyecto de ley, para derogar normas de Pedro Sánchez si logra alcanzar La Moncloa en las elecciones generales de final de año.

Feijóo justificó esta reunión al llegar a los actos del Dos de Mayo, con la idea de que fue “absolutamente correcta e institucional” esa cena a puerta cerrada con socios de la mayor asociación conservadora de fiscales, en la que hubo críticas duras contra el actual Ejecutivo de coalición. La Moncloa ve “gravísimo” este encuentro porque se ha maniobrado “en la oscuridad” con promesas ante fiscales de Feijóo de derogar leyes.

En la Fiscalía General del Estado hay “enorme preocupación” por este encuentro y por el “daño” que puede causar a la imagen del Ministerio Público por ese encuentro entre fiscales y el líder de la oposición a puerta cerrada. Desde la Asociación de Fiscales, en cambio, se defiende que estas reuniones se han realizado con "diferentes personalidades del ámbito jurídico, político, intelectual y cultural de nuestro país" para "promover el conocimiento mutuo a través del debate". Además, argumentaron que el pasado octubre hubo otra reunión en Madrid con el dirigente de Ciudadanos Edmundo Bal y también ha acudido en alguna ocasión el ministro socialista Miquel Iceta.