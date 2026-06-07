León XIV trae su agenda social a España bajo la sombra de los debates pendientes de la Iglesia

El papa León XIV está en España para una visita apostólica que se prolongará hasta el 12 de junio y que le llevará desde Madrid a Barcelona, el monasterio de Montserrat, Gran Canaria y Tenerife. La agenda oficial incluye actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios, pero reserva también varias paradas a la labor social, con el foco puesto en las personas sin hogar, la población penitenciaria y la acogida de migrantes. Según el programa publicado por el Vaticano, estas citas se repartirán a lo largo de todo el viaje y funcionarán como uno de los ejes simbólicos de la visita.

La primera parada de este recorrido tuvo lugar el sábado 6 de junio, cuando el pontífice visitó en Madrid el centro de Cáritas en la calle Cullera, en el barrio de Lucero (Latina), una zona atravesada por importantes urgencias sociales. En concreto, León XIV conoció el proyecto social Cedia 24 Horas, que atiende a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial. Allí se ofrece acogida, escucha, acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas, además de apoyo para iniciar o continuar procesos de inclusión.

Que uno de sus primeros actos se celebrara en esta zona de Madrid, no fue casualidad. Antes incluso de los grandes actos públicos de la visita, León XIV se acercó a realidades como la pobreza urbana y el sinhogarismo, que suele quedar fuera del foco. Este centro de Cáritas no funciona únicamente como un espacio de asistencia inmediata, sino como un recurso de acompañamiento para personas que necesitan recuperar vínculos, acceder a derechos y reconstruir un itinerario vital.

La siguiente parada llegará el miércoles 10 de junio, con la visita al centro penitenciario Brians 1, en Barcelona. Otro gesto con una fuerte carga simbólica, porque introduce en la agenda papal a una población habitualmente situada en los márgenes del debate público como son las personas privadas de libertad.

Ese mismo día por la tarde, León XIV se reunirá en la Iglesia de San Agustín de Barcelona con entidades, voluntarios y proyectos vinculados a la acción social de la Iglesia, que realizan la atención a personas vulnerables, acompañamiento a familias, redes comunitarias de ayuda y apoyo a personas sin recursos.

La parte final de la agenda tendrá un claro protagonista: la migración. El jueves 11 de junio, el papa viajará a Gran Canaria y mantendrá un encuentro en el puerto de Arguineguín con migrantes, voluntarios y trabajadores de entidades dedicadas a la acogida y atención de los recién llegados. Este lugar ha quedado asociado en los últimos años a la llegada de personas migrantes por la ruta atlántica y a las dificultades del sistema de acogida para responder a situaciones de emergencia.

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El viernes 12 de junio, ya en Tenerife, el pontífice visitará el centro Las Raíces, uno de los principales dispositivos de acogida temporal para migrantes en Canarias. Este centro funciona como un dispositivo de atención humanitaria para personas llegadas a las islas a las que ofrece alojamiento, manutención, atención social, jurídica y sanitaria mientras se tramita su proceso de integración.

Después, León XIV participará en la Plaza del Cristo de La Laguna en un encuentro con personas migrantes, entidades sociales y proyectos de acompañamiento. Si Arguineguín representa la llegada y Las Raíces la primera acogida, La Laguna apunta a un fase posterior: la construcción de vínculos, el acceso a derechos, el arraigo y la participación en la comunidad. Es decir, el momento en que la emergencia empieza a dar paso a la convivencia.

En una visita con fuerte dimensión religiosa e institucional, estos actos colocan en primer plano a quienes suelen quedar en los márgenes. Sin embargo, esta imagen de la Iglesia volcada con la vulnerabilidad social convive con los límites de la institución en otros debates de derechos, desde el papel de las mujeres en su estructura interna hasta la igualdad plena dentro de la Iglesia, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto o la eutanasia. La visita, por tanto, proyecta un mensaje de cercanía hacia los excluidos pero se desarrolla sobre el fondo de una institución que mantiene abiertas importantes tensiones con algunas de las principales demandas sociales contemporáneas.