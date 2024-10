Un líder de Hamás entre los cuatro muertos en un ataque de Israel en el norte del Líbano

13:38 h

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, considera que el Estado "tiene que ponerse del lado del Derecho constitucional a la vivienda y no del lado de los especuladores, ni de los bancos, ni de los fondos buitres, ni de los grandes propietarios y los rentistas".

"Por eso hay que torcer el brazo a las comunidades gobernadas por el PP que no quieren aplicar la Ley de Vivienda", ha dicho este sábado Errejón, que ha añadido que hay "que decirles que si no la cumplen no van a tener los fondos públicos que luego vienen a pedir en materia de vivienda".

En su opinión, "eso es una política firme". Desde su punto de vista, el Ministerio de Vivienda "tiene que encontrar el rumbo", el cual lo está marcando "la sociedad española", e intervenir para garantizar que "bajan los precios y acaban los abusos".