La línea de alta velocidad Madrid-Galicia también se suspende este domingo por incendios

La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este domingo dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, según informa Adif en la red social X.

Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia para el resto del día Ver más

En Orense existen 16 incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias.

Renfe ya había anunciado esta mañana que se iban a habilitar de nuevo dos trenes especiales en cada sentido entre Madrid y Zamora, en la línea de alta velocidad Madrid y Galicia, que está cortada desde el jueves como consecuencia de los incendios.

Con anterioridad, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, había dicho que era probable que no se restableciera la circulación en este tramo.