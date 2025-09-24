Marlaska reitera que el contrato con Huawei es seguro y ya existía con el Gobierno del PP

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles en el Congreso que la adjudicación a Huawei de la gestión de la base de datos de las comunicaciones intervenidas en investigaciones judiciales no comporta ningún riesgo para la seguridad, y que estos contratos ya existían en 2012 cuando gobernaba el PP.

"Los contratos con Huawei se limitan exclusivamente a lo que sería el almacenamiento o el alquiler de un armario sin conexión ni contacto a datos. Es decir, no hay ni gestión ni disposición de datos", ha dejado claro el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso donde el diputado del PP Rafael Hernando ha instado a anular ese contrato tras las advertencias de la Comisión Europea.

Hernando ha asegurado, tal y como apuntan desde la UE, que la multinacional china es un suministrador tecnológico "de alto riesgo" y que, por tanto, adjudicarle un contrato de 12,3 millones, para la gestión y almacenamiento de las escuchas judiciales de la Policía Nacional y la Guardia Civil "es como poner al zorro a cuidar de las gallinas".

En su respuesta, Marlaska ha subrayado que Huawei no tiene acceso a ningún dato de las intervenciones de comunicaciones realizadas través de SITEL, al que solo tienen acceso la Policía Nacional y la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial, por lo que no tiene nada que ver con los servicios 5G sobre los que advirtió en el pasado la Comisión Europea.

"Se les ha referido por activa y por pasiva y son contratos que datan incluso desde 2012, que no sé quien dirigía el Gobierno y el ministerio", ha apostillado con ironía el ministro, antes de volver a señalar que esta tecnología de Huawei es utilizada por países como Bélgica, Holanda, Francia o Italia para el almacenamiento de datos.