MINUTO A MINUTO
Mazón comparece en el Congreso tras ser señalado por las víctimas de la dana
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso:
10:28 h
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, espera que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, diga la verdad en su comparecencia de este lunes en el Congreso y ha advertido de que estarán muy atentos porque según lo que diga habrá acciones legales.
En declaraciones a EFE en el Congreso, la líder de los socialistas valencianos ha recordado que Mazón tiene la obligación legal de decir la verdad en su comparecencia de este lunes, después de contar "tantas versiones", " muchas" de las cuales "se contradicen", que hacen que uno se pregunte si "está mintiendo en un sitio o está mintiendo en el otro".
Morant ha argumentado además que a diferencia de su reciente comparecencia en las Corts Valencianes, donde leyó un discurso "preparado" de 23 minutos y "no respondió a ninguna de las preguntas", en la Comisión del Congreso la dinámica es otra, con una sucesión de preguntas y respuestas.
Entiende además Morant que también la Presidencia de la Mesa de la Comisión (PSOE) y el resto de grupos políticos "le van a impedir hacer el show que hizo el otro día, que insistió en generar dolor y frustración y esa sensación de inmunidad, que es lo que la gente ya no soporta".
09:16 h
El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, abre este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes.
El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustitituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares.
No obstante, el acuerdo entre las dos formaciones que tienen la llave para decidir quién releva a Mazón tras su dimisión aún no ha sido cerrado definitivamente.
La comparecencia viene además precedida por las explicaciones que el pasado martes ofreció el presidente en funciones de la Generalitat ante la comisión de Les Corts, consideradas insuficientes por la oposición.
Allí no quiso responder a las preguntas de los socialistas del PSPV y Compromís, y traspasó las responsabilidades por cómo se desarrolló la atención a la población ante las inundaciones al Gobierno central.