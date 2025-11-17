Mazón comparece en el Congreso tras ser señalado por las víctimas de la dana

10:28 h

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, espera que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, diga la verdad en su comparecencia de este lunes en el Congreso y ha advertido de que estarán muy atentos porque según lo que diga habrá acciones legales.

En declaraciones a EFE en el Congreso, la líder de los socialistas valencianos ha recordado que Mazón tiene la obligación legal de decir la verdad en su comparecencia de este lunes, después de contar "tantas versiones", " muchas" de las cuales "se contradicen", que hacen que uno se pregunte si "está mintiendo en un sitio o está mintiendo en el otro".

Morant ha argumentado además que a diferencia de su reciente comparecencia en las Corts Valencianes, donde leyó un discurso "preparado" de 23 minutos y "no respondió a ninguna de las preguntas", en la Comisión del Congreso la dinámica es otra, con una sucesión de preguntas y respuestas.

Entiende además Morant que también la Presidencia de la Mesa de la Comisión (PSOE) y el resto de grupos políticos "le van a impedir hacer el show que hizo el otro día, que insistió en generar dolor y frustración y esa sensación de inmunidad, que es lo que la gente ya no soporta".