Decenas de miles de personas acuden a las manifestaciones convocadas por el PP contra la amnistía

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "España no se rendirá" ante el pacto con los independestistas para ser investido y ha lanzado "un mensaje de esperanza y confianza".

Almeida ha tomado la palabra ante los miles de manifestantes que han secundado la convocatoria promovida por el Partido Popular en la Puerta del Sol contra la "cesión absoluta" de Sánchez tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye la amnistía.

"Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá, España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carles Puigdemont", ha arengado el alcalde madrileño ante los miles de concentrados, que portaban banderas de España y de la Unión Europea.