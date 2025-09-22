MINUTO A MINUTO
Continúa la búsqueda del hombre arrastrado anoche por la riera de Barcelona
Sigue la última hora del lunes 22 de septiembre:
10:14 h
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deberá resolver en un plazo no superior a tres días hábiles la mejora de la oferta de BBVA sobre el Banco Sabadell realizada este lunes, según recoge la Ley de opas. Durante ese plazo, el periodo de aceptación permanecerá suspendido hasta que la Comisión apruebe el suplemento al folleto con la mejora de la oferta.
Una vez aprobado, se reanudará el plazo de aceptación de la opa durante los días restantes hasta completar los treinta inicialmente establecidos.
Antes de presentar la mejora de la oferta, los accionistas de Sabadell tenían de plazo para aceptar la oferta desde el lunes 8 de septiembre y hasta el 7 de octubre.
Tras el anuncio de BBVA, el período de canje puede alargarse hasta esos tres días que tiene de plazo la CNMV para analizar la documentación.
Asimismo, una vez la CNMV dé su visto bueno a la mejora de la oferta, el Banco Sabadell tendrá cinco días para reunir a su consejo de administración y emitir una opinión al respecto.
BBVA ha decidido mejorar este lunes la oferta por el Banco Sabadell para lograr el éxito de la operación, con un incremento del 10% respecto a la oferta inicial.
10:05 h
El Gobierno chino aseguró este lunes que Gaza "pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable de su territorio", en plena ofensiva israelí sobre el enclave.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que "es urgente promover un alto el fuego integral en Gaza para aliviar la crisis humanitaria".
Guo aseveró que "los países con especial influencia sobre Israel deben asumir con seriedad sus responsabilidades y garantizar la verdadera implementación del principio de que los 'palestinos gobiernen Palestina'".
"Debemos defender firmemente la 'solución de dos Estados', fomentar un mayor consenso internacional y rechazar cualquier acción unilateral que socave los cimientos de dicha solución", agregó el vocero, al tiempo que señaló que "la paz no se puede lograr por la fuerza" y que la violencia "no puede comprar seguridad".
Según Guo, China "está dispuesta a apoyar firmemente la justa causa del pueblo palestino para restablecer sus legítimos derechos nacionales y realizar esfuerzos incansables por una solución pronta, integral, justa y duradera a la cuestión palestina".
09:11 h
Unos noventa efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han trabajado toda la noche en las tareas de búsqueda del hombre desaparecido este domingo cuando la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) arrastró el coche en el que viajaba junto a su hijo, cuyo cadáver fue encontrado anoche.
Las labores de búsqueda se han centrado en el tramo de 6 kilómetros comprendido entre el sitio donde se vio por última vez el vehículo en el que ambos viajaban, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, y la localidad de Sant Pere de Riudebitlles, han informado los Bomberos de la Generalitat.
El dispositivo de búsqueda está formado por 87 efectivos de 33 dotaciones, entre ellas los grupos subacuático y de drones y unidades caninas, a los que esta mañana se suma un helicóptero, además de una veintena de Mossos d'Esquadra, Policía Local y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, explicó anoche que los efectivos de rescate habían localizado el cuerpo del hijo del desaparecido, un niño de unos "11 o 12 años", y dio por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado.
09:09 h
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, ha advertido este lunes a Israel que si toma represalias a su reconocimiento del Estado palestino, como el cierre de su embajada, replicará "con una extrema firmeza".
Preguntado en una entrevista al canal TF1 sobre esa posibilidad que circula desde hace unos días, Barrot ha subrayado que "en ningún caso es su interés. Si se toman ese tipo de medidas, responderemos con una extrema firmeza. Espero que no llegaremos hasta allí" y ha insistido en que la iniciativa del reconocimiento del Estado palestino "concurre a la seguridad de Israel".
"Su aplicación será progresiva y condicionada a elementos sobre el terreno, incluida la liberación de los rehenes", ha puntualizado el jefe de la diplomacia francesa.
Otra de las condiciones fijadas por Francia para dar pasos en la concreción de ese reconocimiento es que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como se ha comprometido, lleve a cabo una profunda reforma de su gobernanza, y que haya un desarme de Hamás, que tendría que dejar de controlar Gaza, para lo que se espera también la ayuda de países árabes aliados.
Igualmente, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, advirtió este lunes al Gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo con la anexión de más territorio en Cisjordania.
"Le he dejado claro al ministro de Exteriores israelí que no deben hacer eso, y le he dejado claro también que la decisión que hemos tomado es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de Israel como de los palestinos", declaró a la cadena pública BBC.
Cooper se encuentra en Nueva York, donde participará en la conferencia internacional sobre la solución de dos Estados auspiciada por Francia y Arabia Saudí, en la que detallará el proceso para el reconocimiento de un Estado palestino anunciado el domingo en Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer.
"Se trata de proteger la paz, la justicia y, fundamentalmente, la seguridad de Oriente Medio. Seguiremos trabajando con todo el mundo en esa región para lograrlo", dijo a la BBC.
08:58 h
Los países árabes celebraron el reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal como "apoyo a la paz" y un paso que "corrige un error histórico", e instaron a otros Estados a "dar otros pasos positivos" en favor de la solución de dos Estados.
"Este reconocimiento corrige un error histórico que se ha prolongado durante años, y es una respuesta a las demandas de los pueblos de estos países de apoyar el derecho inherente de los palestinos a la independencia y a vivir con dignidad", dijo el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit.
En un mensaje difundido en las últimas horas en su cuenta en X, el máximo responsable del organismo panárabe, compuesto por 22 Estados, animó a otros países a seguir el ejemplo, subrayando que las naciones de Oriente Medio "anticipamos futuros reconocimientos internacionales influyentes".
En este contexto se expresó Arabia Saudí, que patrocina junto con Francia la "Conferencia internacional para la solución de los dos Estados", que se celebra este lunes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
"El Reino de Arabia Saudí celebra el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, que confirma el firme compromiso de los países amigos de apoyar el proceso de paz y promover la solución de dos Estados con base en las resoluciones internacionales pertinentes", destacó un comunicado de Exteriores saudí.
Los miembros de la Liga Árabe consideran que la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmud Abás, es el representante de Palestina, y que la creación de un Estado, al lado de Israel, sobre los territorios ocupados por el Estado judío en 1967, con su capital en Jerusalén Este, es la única solución viable para poner fin al largo conflicto en Oriente Medio. EFE
08:54 h
Las comunidades del norte peninsular - Asturias, Cantabria y País Vasco- además de las Islas Baleares y Cataluña han activado este lunes el aviso amarillo (riesgo) por tormentas, mala mar o por lluvias que acumularán entre 15 y 20 litros en una hora, informa la Aemet en su página web.
Las comunidades de Asturias y Cantabria tienen nivel amarillo por precipitaciones, hasta 15 litros en una hora o 40 litros en 12 horas, por tormentas y por fenómenos costeros adversos con viento del oeste de 50 a 61 km/h y fuerza 7.
En el País Vasco, las provincia de Vizcaya y Guipúzcoa están en amarillo por lluvias, hasta 15 litros en una hora, y por tormentas; En Vizcaya hay también alerta amarilla por mala mar con viento del oeste -50 a 61 km/h- y fuerza 7.
A orillas del Mediterráneo, solo las islas de Ibiza y Formentera (Baleares) han activado la alerta amarilla por vientos costeros con olas de hasta 2 metros, y en la provincia de Tarragona (Cataluña) hay alerta amarilla por rachas máximas de viento del noroeste que alcanzarán 70 Km/h y por fuerte oleaje.
Aemet precisa que con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.
08:32 h
El Consejo de Administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10 por ciento.
Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En su comunicado, BBVA ha explicado que el consejo de administración ha adoptado la decisión de renunciar tanto a realizar nuevas mejoras en la oferta, como a ampliar el plazo de su aceptación.
BBVA tenía de plazo hasta este martes para mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell.