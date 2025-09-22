Continúa la búsqueda del hombre arrastrado anoche por la riera de Barcelona

10:14 h

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deberá resolver en un plazo no superior a tres días hábiles la mejora de la oferta de BBVA sobre el Banco Sabadell realizada este lunes, según recoge la Ley de opas. Durante ese plazo, el periodo de aceptación permanecerá suspendido hasta que la Comisión apruebe el suplemento al folleto con la mejora de la oferta.

Una vez aprobado, se reanudará el plazo de aceptación de la opa durante los días restantes hasta completar los treinta inicialmente establecidos.

Antes de presentar la mejora de la oferta, los accionistas de Sabadell tenían de plazo para aceptar la oferta desde el lunes 8 de septiembre y hasta el 7 de octubre.

Tras el anuncio de BBVA, el período de canje puede alargarse hasta esos tres días que tiene de plazo la CNMV para analizar la documentación.

Asimismo, una vez la CNMV dé su visto bueno a la mejora de la oferta, el Banco Sabadell tendrá cinco días para reunir a su consejo de administración y emitir una opinión al respecto.

BBVA ha decidido mejorar este lunes la oferta por el Banco Sabadell para lograr el éxito de la operación, con un incremento del 10% respecto a la oferta inicial.