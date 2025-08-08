MINUTO A MINUTO
Nueve detenidos en Tel Aviv las protestas contra el plan de Netanyahu de ocupar Gaza
Sigue la última hora de este viernes 8 de agosto:
09:21 h
Siete personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en la noche del jueves en ataques israelíes en diferentes zonas de Ciudad de Gaza, informó la agencia palestina de noticias Wafa.
Según Wafa, seis de ellas son de una familia que falleció en un ataque contra su tienda de campaña, donde residían como desplazados, junto a la mezquita de Beer Sheva, en el noroeste de Ciudad de Gaza.
Además, una mujer murió y un hombre resultó herido grave en ataques contra tres casas cerca de la plaza Al Shawa de Ciudad de Gaza, una localidad del norte del enclave que alberga a un millón de personas.
Más de 60.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.
09:02 h
Catorce comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia) están hoy en alerta (avisos) por las altas temperaturas que se van a registrar durante el sexto día consecutivo de un episodio de ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles.
El aviso es además naranja (riesgo importante) en grandes áreas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Canarias, donde los termómetros volverán a rondar e incluso a superar los 40 grados.
En Canarias el aviso naranja se focaliza en el este, el sur, el oeste y las cumbres de Gran Canaria y en el este, el sur y el oeste de la isla de Tenerife, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha avisado de que las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40 grados en algunos lugares, pero también de que las mínimas apenas bajarán de 30 en muchas zonas.
La alerta naranja por altas temperaturas se extiende por amplias zonas del interior peninsular y afecta hoy también al Pirineo oscense y navarro, además de a zonas del interior de la provincia de Pontevedra, en el entorno del río Miño.
Además de las alertas naranjas, hoy se van a activar avisos amarillos (riesgo) en muchas y grandes áreas de las mismas comunidades y en Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja, según los datos de la Aemet.
Las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil han subrayado la importancia, durante estos episodios de calor, de cuidar la salud, de prestar sobre todo atención a las personas vulnerables (mayores, niños, enfermos o embarazadas), a las que trabajan al aire libre, y de seguir las recomendaciones básicas ante el calor, entre ellas la de mantenerse hidratado o evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, además de extremar las precauciones para evitar los incendios forestales.
08:51 h
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó este viernes que la decisión del Gobierno israelí de avanzar su ofensiva en Gaza y ocupar Ciudad de Gaza, una ciudad norteña de un millón de habitantes, "es un desastre que conducirá a muchos más desastres".
Lapid afirma en su cuenta de X que la decisión del Ejecutivo israelí está "en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad" y que no tiene en cuenta "el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes".
El líder de la oposición opina que los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes –el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir– han arrastrado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a una decisión que "llevará meses" y "conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados".
Además, asegura que este plan "costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político".
"Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", asegura.
Las fuerzas armadas se han mostrado reacias a este plan, ya que supondrá operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes (quedan 20 vivos y 30 muertos) por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre.
08:38 h
La Policía israelí detuvo en la noche del jueves a nueve personas en Tel Aviv durante las protestas contra la intención del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de tomar el control de la Franja de Gaza, aunque por el momento el plan aprobado por el Gobierno israelí se refiere solo a la ciudad de Gaza, en el norte.
Según un comunicado de la Policía, los manifestantes cortaron una vía en Tel Aviv durante una marcha ilegal y desobedecieron las órdenes policiales a negarse a salir de ella.
"Incluso atacaron a los agentes, quemando hogueras y neumáticos en las vías de circulación y lanzando gases lacrimógenos contra la policía", afirma la nota.
Tras los arrestos, la Policía abrió las vías y el tráfico pudo normalizarse.
"Enfatizamos que la libertad de protesta y expresión no significa la libertad de provocar incendios, bloquear carreteras principales, perjudicar la libertad de movimiento de muchas personas, burlar los controles policiales o atacar a los agentes", dice el comunicado.
Miles de personas se congregaron este jueves en varias ciudades de Israel para protestar contra el plan para profundizar la ofensiva en Gaza, pidiendo un alto el fuego que permita que Hamás libere a los rehenes que quedan en la Franja (20 vivos y 30 muertos).
El gabinete de seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave y que acoge a un millón de personas.
En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un "perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel y sin Hamás.