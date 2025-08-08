Nueve detenidos en Tel Aviv las protestas contra el plan de Netanyahu de ocupar Gaza

09:02 h

Catorce comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia) están hoy en alerta (avisos) por las altas temperaturas que se van a registrar durante el sexto día consecutivo de un episodio de ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles.

El aviso es además naranja (riesgo importante) en grandes áreas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Canarias, donde los termómetros volverán a rondar e incluso a superar los 40 grados.

En Canarias el aviso naranja se focaliza en el este, el sur, el oeste y las cumbres de Gran Canaria y en el este, el sur y el oeste de la isla de Tenerife, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha avisado de que las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40 grados en algunos lugares, pero también de que las mínimas apenas bajarán de 30 en muchas zonas.

La alerta naranja por altas temperaturas se extiende por amplias zonas del interior peninsular y afecta hoy también al Pirineo oscense y navarro, además de a zonas del interior de la provincia de Pontevedra, en el entorno del río Miño.

Además de las alertas naranjas, hoy se van a activar avisos amarillos (riesgo) en muchas y grandes áreas de las mismas comunidades y en Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja, según los datos de la Aemet.

Las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil han subrayado la importancia, durante estos episodios de calor, de cuidar la salud, de prestar sobre todo atención a las personas vulnerables (mayores, niños, enfermos o embarazadas), a las que trabajan al aire libre, y de seguir las recomendaciones básicas ante el calor, entre ellas la de mantenerse hidratado o evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, además de extremar las precauciones para evitar los incendios forestales.