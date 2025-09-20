MINUTO A MINUTO
El Gobierno de Gaza estima en un millón los desplazados en el sur de la Franja
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado 20 de septiembre.
14:58 h
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha abogado este sábado por aplicar una política migratoria equivalente a la de los países del entorno de España, "con gobiernos de todos los colores", basada en tener "mano dura con las mafias y la inmigración ilegal".
En el acto de apertura del curso político del PP de Canarias, Tellado ha llamado a "cambiar el rumbo" en la política migratoria en España, que el presidente Pedro Sánchez "trata con una frivolidad inadmisible", instalado en "el efecto llamada, irresponsable, que está teniendo sus consecuencias".
Cree que el país necesita "un plan que le ponga en hora con lo que están haciendo el resto de países de nuestro entorno", y además de "mano dura" ha de dedicar "inteligencia, planificación y recursos para asistir a quienes vienen a sumar, a integrarse y a ganar un futuro dentro de nuestro país".
14:09 h
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, ha considerado que, aunque "algunos" traten de "generar alarma", debe prevalecer "la tranquilidad" sobre al funcionamiento del sistema de pulseras telemáticas de control a maltratadores.
Ha pedido "tranquilidad y serenidad" porque, según ha dicho, tal como ha explicado el Ministerio de Igualdad, esos dispositivos "no han dejado de funcionar en ningún momento".
López ha hecho estas declaraciones este sábado en San Sebastián, donde ha visitado las instalaciones de la empresa Multiverse Computing, al ser preguntado por los medios informativos sobre la polémica surgida y las críticas del PP -que ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo- por las incidencias en las pulseras telemáticas de los maltratadores tras un cambio en la contrata.
13:54 h
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza registró un total de 34 muertos a lo largo del enclave palestino por la ofensiva israelí el viernes, 31 fallecidos ese mismo día y tres cadáveres rescatados entre los escombros que pudieron morir previamente, según el recuento difundido este sábado.
Además, otras 200 personas heridas acudieron a los hospitales del enclave a lo largo de la jornada.
"El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 65.208 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023", alertó Sanidad, dependiente de Hamas.
El ministerio recordó que numerosos cadáveres siguen entre los escombros a lo largo del enclave o tirados en áreas de difícil acceso.
13:51 h
El Gobierno de Hamás en Gaza estimó este sábado que en torno a un millón de personas se hacinan en Mawasi y Jan Yunis, en el sur de la franja y hacia donde el Ejército israelí ha dirigido las evacuaciones forzosas desde todo el enclave palestino, especialmente desde la ciudad de Gaza.
"Actualmente alberga aproximadamente un millón de personas", recogió el comunicado del Ejecutivo gazatí sobre la zona de Al Mawasi, que engloba el área costera al oeste de Jan Yunis y el noroeste de Rafah.
Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que en la capital quedan aún unos 900.000 gazatíes.
13:47 h
Un ocupante de una narcolancha ha muerto la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido al colisionar en aguas del Estrecho de Gibraltar próximas a Cala Arena, en Algeciras (Cádiz), contra una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, han informado a EFE fuentes del Instituto armado.
El suceso ha ocurrido durante una vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuando la narcolancha, ocupada por un número indeterminado de personas y cargada de hachís, ha colisionado contra la embarcación 'Río Navia' del Instituto armado.
Como consecuencia del impacto ha fallecido uno de los ocupantes de la narcolancha, mientras que otro ha resultado herido, según las fuentes.
13:46 h
La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado como "simplemente indecentes" a los que no condenan el genocidio que Israel comete contra la población palestina en Gaza y hacen un ejercicio de "equilibrismo".
Así lo ha expresado durante su intervención en el Comité Director del PSOE-A, celebrado en San Juan del Puerto (Huelva), en el que ha señalado que "el gobierno de Israel está ejecutando una ofensiva militar de una crueldad insoportable; Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano".
Una situación ante la que PSOE de Andalucía "no se va a callar, porque lo que está ocurriendo no es una guerra, es una campaña de destrucción masiva desproporcionada, deliberada contra una población indefensa. Se trata de una masacre, de un genocidio", como así lo ha confirmado la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre territorios palestinos ocupados.
12:47 h
La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha pedido a la Comisión Europea que evalúe si debería iniciarse un procedimiento de infracción contra España por los eventuales fallos en los dispositivos de control telemático de agresores machistas que sucedieron en 2024, según informó este sábado dicha formación.
"Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la Comisión Europea debe valorar si procede abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones de respeto al derecho comunitario", dijo la eurodiputada a través de un comunicado de la delegación española del grupo popular europeo.
Las pulseras de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento de sus víctimas, de manera que sirven para proteger a las mujeres y documentar posibles quebrantamientos. Son más de 4.500 los hombres en España que las llevan puestas.
Sin embargo, una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, de la que alertó la Fiscalía en 2024, ha puesto en el foco estos dispositivos, que se utilizan en España desde 2009 y con los que no ha sido asesinada ninguna víctima que lo portara.
12:22 h
El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, Nando Pastor, ha anunciado este sábado que va a solicitar la comparecencia urgente del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración como testigo ante la jueza instructora de la causa penal de la dana.
Ha adelantado que el PP va a pedir a la Mesa de la comisión que se reúna para estudiar si es posible que la comparecencia de Polo -ya aprobada en el plan de trabajo- se produzca en la próxima reunión, convocada para el 30 de septiembre, con el fin de que despeje "cualquier duda" sobre la actuación de la CHJ el 29 de octubre.
La reunión de esta comisión de investigación del día 30 será la segunda destinada a comparecencias y de momento está previsto que intervengan más técnicos, igual que en la sesión anterior, sin que de momento se hayan fijado más fechas para que acudan las personas que figuran en el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox.
12:22 h
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este sábado que Cataluña tenga competencias también para tomar decisiones en materia aeroportuaria, de la misma forma que ya está empezando a poder decidir en el terreno ferroviario, con Rodalies.
En una intervención ante el Consell Nacional de su formación, que se ha reunido en Barcelona, el líder de ERC se ha referido específicamente a la inversión de más de 3.000 millones que Aena ha prometido hacer en el aeropuerto de El Prat.
"Estos días Aena anuncia inversiones de 3.000 millones en El Prat, pero todos sabemos que hace muchos años que tendría que haber conexiones ferroviarias con todos los aeropuertos catalanes, con Reus, con Girona y con la terminal 1 de El Prat, y que aún no existen, porque quien debería haber tomado estas decisiones no lo ha hecho", ha lamentado.
12:21 h
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera obtener en su visita de la próxima semana a Nueva York de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un apoyo claro a las garantías de seguridad de posguerra para Ucrania que por ahora se han comprometido a ofrecer más de veinte países europeos.
"Hemos preparado el fundamento para las garantías de seguridad que está dispuesta a ofrecer Europa, contando con que EE.UU. se sume", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas en el que participó EFE al ser preguntado por lo que espera de la reunión que ha de mantener con Trump en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El presidente ucraniano hizo referencia a la reunión que mantuvieron esta semana Trump y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la que ambos dirigentes trataron la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania.
12:20 h
Al menos 11 personas murieron en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos, que se intensificaron en la mañana de este sábado, según el recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales y compartido en una plataforma conjunta.
Diez cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital gazatí, mientras que un último se contabilizó en el Hospital Jordano, un hospital de campo.
"La ciudad está en estos momentos sometida a bombardeos violentos por la ocupación israelí, con artillería de tanques y aeronaves hostiles, y cinturones de fuego contra civiles indefensos", denunció el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza en un comunicado.