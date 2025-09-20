El Gobierno de Gaza estima en un millón los desplazados en el sur de la Franja

14:58 h

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha abogado este sábado por aplicar una política migratoria equivalente a la de los países del entorno de España, "con gobiernos de todos los colores", basada en tener "mano dura con las mafias y la inmigración ilegal".

En el acto de apertura del curso político del PP de Canarias, Tellado ha llamado a "cambiar el rumbo" en la política migratoria en España, que el presidente Pedro Sánchez "trata con una frivolidad inadmisible", instalado en "el efecto llamada, irresponsable, que está teniendo sus consecuencias".

Cree que el país necesita "un plan que le ponga en hora con lo que están haciendo el resto de países de nuestro entorno", y además de "mano dura" ha de dedicar "inteligencia, planificación y recursos para asistir a quienes vienen a sumar, a integrarse y a ganar un futuro dentro de nuestro país".