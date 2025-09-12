La OTAN anuncia una nueva iniciativa militar en su flanco oriental tras violación del espacio aéreo polaco

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

Polonia restringe su espacio aéreo oriental y cierra la frontera con Bielorrusia tras la incursión de drones rusos Ver más

"La OTAN está lanzando 'Centinela oriental' para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental", declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.