Polonia restringe su espacio aéreo oriental y cierra la frontera con Bielorrusia tras la incursión de drones rusos

Polonia ha impuesto restricciones de tráfico aéreo en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre, según informó este jueves la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) y recoge EFE, una medida que sigue a las 19 violaciones del espacio aéreo polaco por drones rusos del miércoles.

Las autoridades polacas han prohibido los vuelos nocturnos y la operación de drones civiles a cualquier hora del día en la zona EP R129, que abarca la franja oriental del país que limita con Bielorrusia y Ucrania.

Polonia también implementó el cierre completo del tráfico fronterizo con Bielorrusia. Esta medida, que afecta a transporte por carretera y ferroviario, fue anunciada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, debido a los "intensos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad-2025", programados del 12 al 16 de septiembre. El cierre busca reforzar la seguridad y se mantendrá hasta el fin de los ejercicios militares.

16 drones: al menos 3 eran una amenaza directa

Mientras tanto, el ministerio del Interior de Polonia ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones, distribuidos en cinco provincias del este y el centro del país. Al menos tres drones que representaban una amenaza directa fueron derribados por aeronaves polacas y aliadas durante la oleada de incursiones nocturnas que se registró en la madrugada del martes al miércoles por parte de drones rusos.

El general Wiesław Kukuła, jefe del Estado Mayor General del Ejército polaco, reveló en una entrevista emitida anoche por la cadena polaca TVN24 que Polonia recibió advertencias de Bielorrusia sobre drones dirigiéndose al territorio polaco. También calificó la cooperación como sorprendente pero útil, y Polonia respondió compartiendo a su vez información con Bielorrusia.

Según publica este jueves Der Spiegel, la OTAN parte de la base de que varios de los drones supuestamente rusos que violaron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco tenían como objetivo un centro logístico para el suministro de armas a Ucrania.

Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, gran parte de los suministros de armas occidentales para apoyar al país invadido se gestionan a través del aeropuerto de Rzeszów, en el sureste de Polonia. Dada la trayectoria de cinco de los drones, era de esperar un ataque contra el centro logístico, según fuerzas de la OTAN.

Aviones de combate holandeses del tipo F-35, que apoyan la defensa aérea en Polonia por encargo de la OTAN, derribaron a continuación al menos tres de los drones y, según las primeras investigaciones, uno se estrelló, agregaron.

Las fuerzas armadas alemanas, que protegen con dos baterías Patriot el centro de suministro de armas contra ataques aéreos, detectó temprano a través de los radares la incursión de los drones en el espacio aéreo polaco y compartió los datos con la red de defensa aérea de la OTAN. Las unidades de fuego de los sistemas alemanes no se utilizaron en la operación, precisa el semanario.

Polonia destaca la "unidad aliada"

El presidente polaco, Karol Nawrocki, tras una conversación telefónica con su homologo estadounidense, Donald Trump, destacó durante la noche del miércoles la "unidad aliada" ante los recientes desafíos a la seguridad de la OTAN.

En un gesto de apoyo, la República Checa enviará tres helicópteros Mi-171Sz de operaciones especiales a Polonia. Estos helicópteros asistirán al Ejército polaco para detectar y, si fuera necesario, interceptar drones a baja altitud. La misión, acordada por los ministros de Defensa de ambos países, podría durar hasta tres meses, con un máximo de 150 soldados checos desplazados a Polonia.