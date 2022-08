Un cura de Albacete afirma que el colectivo LGTBI y la ideología de género fomentan la pedofilia

El cura del municipio albaceteño de San Pedro, Óscar Robledo, ha cargado contra el colectivo LGTBI y la ideología de género, sugiriendo que fomentan la pedofilia, según informa Europa Press.

Durante la homilía del pasado 14 de agosto, el párroco rechazó el matrimonio homosexual e instó a sus feligreses a no aceptar "su estilo de vida" y mantenerse "radicales al Evangelio". "Desde la ética cristiana hay cosas que no pueden ser aceptadas y que nosotros poco a poco asumimos como algo normal, por ejemplo, la situación de las parejas del mismo sexo, hoy por hoy se ha vuelto algo común, pero eso no quiere decir que sea normal ni querido por Dios", señala.

Asimismo, pide a los asistentes que no se vean obligados a asumir que eso es "lo correcto". "Ellos pueden hacer lo que quieran, son libres, pero esa libertad que tienen no tiene por qué ser aceptada como algo normal, podemos respetar, se valora a la persona, no se juzga ni se acusa a la persona, pero su forma de vivir no tenemos que aceptarla", continúa.

Del mismo lado, critica la ideología de género, la cual tacha de "peligrosa", al asegurar que "borra las líneas entre el niño y el varón", fomentando así la pedofilia. "Una de las cosas radicales de este lenguaje inclusivo es que llega a decir que no existe niño ni adulto, sino que todos somos lo que somos, por lo tanto, los que hoy son catalogados como pedófilos ya no estarían cometiendo un delito, sino que sería una identificación sexual más, por tanto, el varón tiene derecho y el niño está en su deber de asumir una relación con el adulto", ha dicho explícitamente, declaraciones que han generado un fuerte rechazo entre los vecinos y las asociaciones.