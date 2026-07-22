El PP saca adelante sus presupuestos en la Comunitat Valenciana gracias al respaldo de Vox

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos del PP y Vox y el rechazo del PSPV-PSOE y Compromís, los presupuestos de la Generalitat para 2026, los terceros de esta legislatura y los primeros desde que hace ocho meses Juanfran Pérez Llorca fue elegido president en sustitución de Carlos Mazón.

La asociación Damnificados por la Dana declina reunirse con Pérez Llorca si Mazón no entrega el acta Ver más

El respaldo de Vox ha sido determinante, al igual que en las anteriores cuentas públicas de la legislatura, para sacar adelante unos presupuestos que ascienden en esta ocasión a 33.305 millones de euros, ya que los 40 escaños del PP en el hemiciclo valenciano están diez por debajo de la mayoría absoluta, que sí suma con los 13 diputados de Vox.

Durante la tramitación parlamentaria, el PP ha aprobado todas las enmiendas de Vox menos la que pedía reducir de nuevo el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y ha rechazado las 5.000 de la oposición. Sí ha incluido la llamada 'prioridad nacional' en las ayudas sociales o el acceso a la vivienda.

La aprobación de la ley presupuestaria ha sido recibida con aplausos de los parlamentarios del PP y de Vox -los primeros puestos en pie, los segundos sentados en el escaño-, mientras que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha acercado a dar la mano al síndic de Vox, José María Llanos.