El PP se hace con la alcaldía de Ribeira, la séptima que gana desde 2023 apoyado en tránsfugas o independientes

El PP se ha aliado con cuatro ediles de un partido independiente surgido de una escisión en sus propias filas para quitarle la alcaldía al BNG en Ribeira (A Coruña). Cuatro de los cinco representantes con los que cuenta el Partido Barbanza Independiente (PBBI) en la corporación unieron su firma a los diez de los populares en una moción de censura que fue registrada este lunes en el Ayuntamiento.

El pleno de la moción de censura se celebrará el próximo 13 de octubre, fecha en la que Ribeira pasará a tener como alcaldesa a Mariola Sampedro en sustitución del nacionalista Luís Pérez Barral, regidor desde que en 2023, tras los comicios municipales, BNG, PSdeG y PBBI alcanzaron un acuerdo para conformar un Gobierno tripartito.

Tras aquellas elecciones municipales de hace más de dos años, el PBBI (que obtuvo cinco ediles) secundó una coalición encabezada por el Bloque (que tenía otros cinco pero con unos 200 votos más) con Luís Pérez Barral como alcalde que, también con la participación del PSdeG (1), implicó un histórico cambio de gobierno tras más de tres décadas ininterrumpidas con los populares en la alcaldía.

La formación independiente, que surgió de una escisión del PP local en 2019 y cuyo líder, Vicente Mariño, había militado en las filas del PP, rompe aquel pacto y se alía con los populares para devolver el bastón de mando a la derecha. Segun adelantó La Voz de Galicia, el actual concelleiro de Sanidad, Juan Luis Furones, es el único del grupo municipal del PBBI que no apoya la decisión de sus compañeros.

En unas primeras declaraciones, Pérez Barral calificó de "bochornosa" una operación que, dice, "responde únicamente a los intereses partidistas y particulares" del PP y del PBBI y que "para nada responde a los intereses de los vecinos de Ribeira". "Como alcalde, me produce vergüenza ajena ver cómo el PP es capaz de cualquier tipo de estrategia para tumbar a este alcalde y acabar con el Gobierno", lamentó.

Según dijo, el anuncio de la moción fue "de repente y sin aviso previo". "Quieren acabar con un Gobierno que funciona y que no tenía ningún tipo de problema", añadió el aún regidor, que advierte de que Ribeira "volverá a las anteriores políticas, a las de no contar con los vecinos, a las oscurantistas".

Además, Pérez Barral pidió al PP y PBBI que "expliquen cuáles son los intereses que les mueven detrás de esta moción" porque, asegura, no es para "trabajar por el bien de Ribeira". "Sólo hay intereses partidistas y particulares", insistió, antes de volver a cuestionarse "qué pasó" en los últimos tiempos para que populares e independientes "volviesen a unir sus votos para alcanzar el Gobierno".

Con esta, son ya siete las alcaldías que el PP ha ganado a través de una moción de censura desde que comenzó este nuevo mandato municipal en 2023. A la que ahora se confirmará en Ribeira hay que añadirle las que en los últimos meses tuvieron lugar en Carral, Fisterra, Outes, Touro (A Coruña), Viveiro (Lugo) y Forcarei (Pontevedra). En todos los casos, los populares se hicieron con la alcaldía a través de acuerdos con partidos independientes que hasta entonces apoyaban o formaban parte del Gobierno local o con el apoyo de ediles tránsfugas.

En Viveiro, el PP alcanzó el apoyo del grupo de Por Viveiro, que hasta entonces había apoyado a la alcaldesa socialista; en Touro fue gracias al voto de un exmiembro del grupo gobernante del Movemento Veciñal; y en Carral y Fisterra los populares se valieron de pactos con excomponentes del grupo de Alternativa dos Veciños. En Outes la operación fue posible gracias a un tránsfuga del PSOE, al igual que en Forcarei.

En muchos casos fue clave la sentencia del Constitucional que despenalizó en julio los pactos con ediles no adscritos y que eliminó de la ley electoral la norma que impedía sacar adelante una moción de censura si dependía del voto de un tránsfuga o de un edil del mismo grupo del alcalde o alcaldesa contra la que se presenta. Fue a través de este cambio como el PP obtuvo en las últimas semanas del verano las alcaldías de Touro, Forcarei y Fisterra o como el PSdeG recuperó la de Noia.

Ahora Ribeira, con más de 27.000 habitantes, se convertirá en el tercer municipio más poblado que gobierne el PP en la provincia de A Coruña, tras Ferrol y Arteixo.

Pero las mociones no han sido el detonante de todos los cambios de color político en este mandato. A los de las últimas semanas en Carral, Fisterra, Noia, Touro, Forcarei y ahora Ribeira, se suman los producidos en otros siete concellos gallegos desde las elecciones municipales de 2023. En cuatro de ellos sucedieron a través de mociones de censura (O Irixo, Muxía en A Coruña, Outes y Viveiro), pero en Valadouro (Lugo), Mondariz (Pontevedra) y Cambre (A Coruña) fue por dimisión del alcalde o alcaldesa.

Teniendo en cuenta las mociones de censura, fueron siete las que dieron nuevas alcaldías al PP desde que comenzó este mandato (Viveiro, Outes, Forcarei, Touro, Carral, Fisterra y Ribeira), obteniendo el PSdeG la de Irixo y la de Noia por el mismo método.

En total, son alrededor de 130.000 los gallegos y gallegas que, después de la moción de Ribeira, estarán gobernados en sus concellos por un regidor de una formación distinta a la que fue elegida inicialmente en los plenos de investidura celebrados después de los comicios de mayo de 2023.

El PP es el partido más beneficiado por estos cambios, pues ha ganado diez alcaldías, algunas tan importantes como las de Ribeira, Carral, Cambre y Viveiro, aunque también ha perdido la de Irixo –que había obtenido inicialmente–, la de Noia, y la de Viana do Bolo (Ourense), donde PSdeG y BNg alcanzaron un acuerdo para gobernar de forma alternativa en un concello donde las dos formaciones de izquierda ya sumaban la mayoría en el pleno.

Además, como se conoció hace tan sólo unos días, en Sarria (Lugo) el alcalde exsocialista pactó retirarse con el PP, alimentando así la pugna de los populares por la Deputación, una derivada clave tanto en el caso de Lugo como en la provincia de A Coruña para entender todos estos movimientos.