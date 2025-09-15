La Xunta de Feijóo encargó al despacho de Montoro un informe con el que impulsó la fusión de las cajas

En 2006, el que fue ministro de Hacienda del Gobierno de José María Aznar, Cristóbal Montoro, fundó el despacho Montoro y Asociados Asesores S.L, especializado en asesoramiento económico. En 2008, la empresa pasó a llamarse Equipo Económico, coincidiendo con una serie de movimientos internos que incluyeron la salida formal de la compañía de quien volvería a ser ministro de Hacienda con el PP de Mariano Rajoy.

Que esta desvinculación fuese real es, según publicó El Periódico de Catalunya , una de las dudas de la Fiscalía Anticorrupción en sus investigaciones sobre lo que el juez del caso define como una "trama, organización u operativa" que, creen los investigadores, se dedicaba a influir en la elaboración de leyes del Gobierno de España cuando Montoro volvió a sentarse en el Consejo de Ministros. Estas revelaciones sobre el caso han puesto el foco en los últimos meses, entre otros aspectos, en los gobiernos de diversos niveles que contrataron los servicios de Equipo Económico.

Uno de esos gobiernos fue el gallego. Al menos fueron 13 contratos que sumaron algo más de 172.000 euros entre 2009 y 2011, es decir, desde el regreso del PP a la Xunta hasta el año en que el partido logró regresar al Gobierno de España. Uno de ellos, por un importe de 20.880 euros —IVA incluido—, fue un "informe sobre la situación económica y financiera actual de las cajas gallegas", empleado por el entonces nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, para incitar políticamente a Caixa Galicia y Caixanova hacia lo que posteriormente sería su fracasada fusión.

Tras el levantamiento del secreto de sumario sobre el caso Montoro y su trascendencia a diversos medios de comunicación, el BNG solicitó formalmente en el Parlamento "copia de todos y cada uno de los informes solicitados por el Gobierno gallego a Equipo Económico desde el año 2009 y copia de la información en la que conste el importe abonado, la persona responsable de su encargo y las fechas en que lo solicitó". A finales de agosto pasado, la Xunta envió una respuesta que, si bien no atiende íntegramente las exigencias de los nacionalistas, sí muestra datos significativos.

La Xunta facilitó una lista elaborada por la Consellería de Facenda con los trece informes encomendados a Equipo Económico, las fechas de su contratación, los conceptos de las facturas y sus importes, que ascienden a 172.838 euros. El primero es un informe fechado tan solo tres meses después de la toma de posesión de Feijóo como presidente, en julio de 2009, y fue contratado por la Presidencia de la Xunta por 15.080 euros para un informe sobre "medidas para atraer inversión a Galicia".

El segundo, con fecha del 21 de octubre de ese mismo 2009, tiene como concepto el pago por parte de dicha consellería de una factura emitida el 9 de ese mes por el mencionado informe "sobre la situación económica y financiera" de las cajas de ahorros, por un importe de casi 21.000 euros. La factura se pagó el 16 de noviembre, apenas diez días antes de que Feijóo sentase en la misma mesa al entonces presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y al director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, para instarlos a preservar la "solvencia y galleguidad" de sus entidades, para lo que la Xunta defendería la fusión como el mejor plan.

Tras aquella reunión, celebrada en el área del Gobierno del Parlamento, Feijóo explicó que, para respaldar su postura, facilitó a Méndez y Gayoso un "estudio concienzudo" de la Xunta sobre las dos cajas de ahorros, que "iba a ser contrastado en el plazo de una semana con las cajas y con un mediador" que sería la conselleira de Facenda. La titular en aquel momento era Marta Fernández Currás, quien ocuparía el cargo con especial protagonismo en la fusión de las cajas de ahorros hasta que en 2011 Cristóbal Montoro la nombró secretaria de Estado de Presupuestos en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.

La Xunta dice al BNG que no tiene "nada que ocultar"

Estos encargos de la Xunta a Equipo Económico regresaron a la actualidad el pasado jueves a través de una pregunta del BNG en el Parlamento. La diputada Noa Presas, autora de la solicitud de documentación, puso el foco de su exigencia de explicaciones especialmente en el informe sobre las cajas de ahorros, a lo que el secretario general de la Consellería de Facenda, David Cabañó, se limitó a indicar que el documento "recopila datos" de ambas entidades, "analiza sus indicadores" y "dado el escenario más que previsible de movimientos que se estaban produciendo, concluye cinco alternativas sin decantarse por ninguna".

Previamente, Cabañó se limitó en su respuesta a leer la tabla con la relación de contratos que la Consellería ya había remitido al BNG y concluyó asegurando que el Gobierno no tiene "nada que ocultar" respecto a sus contratos con Equipo Económico, que cumplían todos los requisitos legales, recalca. Presas, por su parte, consideró extraño que, en más de una década de debates políticos y judiciales e investigaciones sobre la fusión de las cajas de ahorros, nunca saliese a la luz dicho informe y que la Xunta no lo haya remitido al Parlamento junto con el resto de la documentación de la inconclusa comisión de investigación sobre la creación y la quiebra de Novacaixagalicia .

Anticorrupción no investigó el correo de Montoro aunque su unidad tributaria lo recomendaba Ver más

Entre la documentación que fue abordada en dicha comisión se encontraban documentos relativos al informe encargado por la Xunta a KPMG sobre la fusión de las cajas de ahorros. El trabajo, presentado por el Gobierno gallego como una "auditoría" a pesar de no serlo —como posteriormente acreditaría la consultora— , fue financiado por el gabinete de Feijóo con un millón de euros y la empresa lo elaboró ​​desde principios de diciembre de 2009, es decir, tan solo unas semanas después de que el despacho fundado por Montoro presentara su informe.

En este contexto, y después de que en su respuesta escrita la Consellería de Facenda indicase que el BNG podía desplazarse hasta San Caetano (sede de la Xunta en Santiago de Compostela) para consultar los informes, Presas ratificó su intención de acudir. Advirtió, sin embargo, que el BNG no se conformará si, como en otras ocasiones, la Xunta "induce la firma de un compromiso de confidencialidad" o "no permite copias o fotografías" de los documentos.

"Vamos a —adelantó la parlamentaria— utilizar todos los recursos políticos y legales para obtener una copia" de todos los informes encargados al Equipo Económico, "especialmente" el relativo a las cajas. Considera que es clave aclarar si "un informe elaborado por una presunta trama lucrativa liderada por un exministro tuvo algo que ver con el enorme fiasco" de la fusión de las entidades, sobre todo porque "Montoro no era un don nadie, era un peso pesado del PP" que, además, acabó "colocando a la exconsellereira Currás como secretaria de Estado".