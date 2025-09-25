El PP de Arroyomolinos censura una charla de Marea de Residencias sobre las 7291 víctimas del covid

El Ayuntamiento de Arroyomolinos, gobernado por el PP en coalición con Vecinos por Arroyomolinos, ha censurado una charla sobre las 7.291 muertes en las residencias y que se iba a celebrar el próximo día 27 de septiembre en un espacio municipal de Arroyomolinos. La sala había sido solicitada por Marea de Residencias el pasado mes de agosto y contaba ya con todos los permisos necesarios, denuncia la asociación, pero en los últimos días, cuando se ha empezado a difundir públicamente la reunión, el consistorio ha comunicado la censura del debate.

En la charla iba a estar presente Manuel Rico, director de Público y autor del libro Vergüenza: el Escándalo de las Residencias. También Carmen López y Lola Parra, de Marea de Residencias. "Desde Marea de Residencias tenemos motivos para pensar que la orden viene directamente desde la presidencia de la Comunidad de Madrid porque en Arroyomolinos se encuentra el ala más radical y cercano a la presidenta quien como sabemos quiere silenciar cualquier acto que haga referencia a lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid", acusan los organizadores.

En todo caso, la agrupación ha buscado un espacio alternativo para celebrar la charla en la misma fecha en el bar de la Avenida de las Castañeras, 36.

Marea de Residencias llama a Vecinos por Arroyomolinos, "colaboradores necesarios" porque confirmaron el acto y "en el último momento nos remiten a otra concejalía, alegando que es desde Participación Ciudadana donde se nos tiene que conceder el espacio". "Como respuesta a nuestra solicitud de explicaciones, tanto en una concejalía como en otra, ambas se han limitado a echar balones fuera y culpabilizarse entre ellas, pero no proponen fecha alternativa para la celebración del acto", añaden.