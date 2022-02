El PP pasa al ataque personal contra Calviño tras el fracaso de su campaña sobre los fondos en Bruselas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha acudido este jueves a la comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea a petición propia para rendir cuenta de la ejecución de los fondos Next Generation EU. La ministra de Asuntos Económicos ha celebrado las previsiones de Bruselas, que sitúan a España como el segundo país europeo que más crecerá en 2022 (un 5,6%) y ha tratado de resolver las dudas de los grupos parlamentarios.

La comparecencia de Calviño se ha producido un día después del viaje de diez alcaldes del Partido Popular a la capital belga para denunciar ante las autoridades de la Comisión Europea las supuestas prácticas "clientelares" del Gobierno a la hora de gestionar los fondos de recuperación. Sin embargo, la campaña acabó en fracaso: los conservadores únicamente lograron reunirse con dos comisarios afines que no tienen ninguna responsabilidad en la materia.

El representante del PP en la comisión, Pablo Hispán, ha enarbolado el mismo discurso. Ha acusado a Calviño de "ineptitud", clientelismo" y "corrupción" en el reparto de los fondos. "Usted ha contado con la inestimable colaboración de BeeDigital. ¿Le suena? La empresa de su marido, que se dedica al asesoramiento para la obtención de fondos Next Generation que gestiona su ministerio", ha señalado. "Quizá es lo que llama economía familiar. O cambiar el no dejar a nadie atrás por no dejar a mi familia atrás".

Lo cierto es que el marido de la vicepresidenta, Ignacio Manrique de Lara, no es el dueño de la empresa, como ha sugerido el parlamentario del PP, sino el director de marketing. BeeDigital ejerce de intermediaria entre el Estado y las pymes para la solicitud de fondos europeos, con arreglo a las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales que ha aprobado el Ejecutivo y que cuentan con el visto bueno de Bruselas.

Hispán, que fue jefe de gabinete de Pablo Casado hasta junio de 2021, ha proseguido con los ataques personales hacia Calviño. "Primero fue la sociedad pantalla para comprar su casa, después que no notaba la subida de la luz porque la pagaba su padre, cuando la verdad es que era 'papá Estado'. Una cosa así en la Comisión Europea le cuesta la dimisión. Aquí puede que Sánchez le condecore o le haga un programa de televisión como hizo con Máxim Huerta".

Durante su turno de respuesta, la vicepresidenta primera ha lamentado estos ataques dirigidos por el PP y también por el representante de Vox, José María Sánchez, que le ha acusado de ser "torpe" y "tramposa". "Este es el enésimo ataque personal, la enésima calumnia, la enésima mentira. No voy a entrar en ello ni en las provocaciones de Vox. Sí les pido que se centren en lo importante", ha asegurado."El nivel es tan alto que me gustaría que revisaran las actas dentro de unos años, porque a mí me daría vergüenza", ha apostillado el representante socialista, Pere Pons.

La ministra ha solicitado al PP que acabe ya con "la actitud destructiva, negacionista y de boicot" en las instituciones europeas, que, a su juicio, "afortunadamente no daña" la imagen de un país "respetado y querido". "Todo el mundo tiene claro que España está liderando el Plan de Recuperación", ha asegurado. Una propuesta respaldada por la representante de Ciudadanos, María Muñoz, que ha cargado contra los "numeritos absurdos e innecesarios que dañan la Marca España" que está protagonizando el partido de Pablo Casado en Bruselas llegando a "cuestionar la supervisión y el control de las instituciones europeas", en sus palabras.

Lo que ha demandado Calviño es que el PP renueve el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace tres años por el bloqueo del partido conservador. "Su actitud obstruccionista y destructiva está llevado a España a bajar en los rankings internacionales. Eso es importante. Dejen la respuesta basada en calumnias, mentiras y ataques personales. Es lo contrario del patriotismo".

Calviño asegura que solo un 3% del reparto de fondos no ha sido consensuado con las autonomías

Las representantes del PNV (Idioia Sagastizabal) y de Junts per Cataluña (Mariona Illamola) han afeado a la vicepresidenta primera que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta el criterio de las autonomías a la hora de diseñar el reparto de fondos. Calviño se ha defendido asegurando que la mayoría de las ayudas se han rubricado a través de las conferencias sectoriales o mediante otro tipo de acuerdos. "Sólo el 3% de los fondos europeos transferidos a las autonomías no ha sido consensuado", ha especificado, lo que equivale a 337 millones de euros.

Según las cifras que ha proporcionado, las autonomías han recibido ya prácticamente la mitad de los fondos presupuestados (más de 11.200 millones de euros), de los cuales 8.831 millones se han asignado tras los acuerdos alcanzados en las conferencias sectoriales, mientras que los 2.415 millones restantes se han transferido mediante convenios o concesiones. Calviño también ha explicado que durante el primer semestre de 2022, el Gobierno pretende lanzar un total de 266 convocatorias, con las que se movilizarán 24.667 millones de euros más.

La número dos del Gobierno ha defendido que los principios que se han seguido con el reparto de estas ayudas responden a la "máxima transparencia y máximo diálogo con todos los actores". En ese sentido ha remarcado la importancia de "la lealtad" entre las diferentes administraciones públicas. "Es importante que asumamos que es un plan de país", ha zanjado.