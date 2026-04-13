El PP recupera la Presidencia de las Cortes de Castilla y León gracias a un pacto con Vox

Un procurador del PP presidirá las Cortes de Castilla y León durante toda la legislatura que comienza mañana tras pactar con Vox un reparto de la Mesa del Legislativo y a expensas del posterior pacto sobre la gobernabilidad de la Comunidad, según informa EFE.

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Ambos partidos han enviado un breve comunicado en el que detallan que se trata de un acuerdo "firme y duradero", que prevé que el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente.