El precio de los alquileres baja en A Coruña en el inicio de la aplicación de zona tensionada

En los últimos días de julio la ciudad de A Coruña fue declarada por el Ministerio de Vivienda como zona residencial tensionada, como había solicitado el Gobierno municipal herculino. El objetivo de la aplicación de esta herramienta, que entre otras medidas impone un tope máximo para una parte de los contratos de alquiler, era frenar la escalada de los precios en la ciudad –un 37% más en los últimos tres años y medio– y facilitar el acceso a la vivienda.

Aún es pronto para analizar con precisión el efecto de la declaración de zona tensionada, que también persigue Santiago, que vio rechazada su solicitud por parte de la Xunta. Sin embargo, los primeros indicadores pueden estar ya mostrando un cambio de tendencia. El Observatorio de la Vivienda de Galicia, dependiente de la Xunta, que da cuenta de la evolución del precio recogido en los contratos de alquiler firmados cada mes, recoge en su estadística de septiembre un descenso en el precio medio pagado en A Coruña.

Es una caída leve, menos de tres euros (de 735,2 a 732,6 euros), pero es significativa. Sobre todo si tenemos en cuenta que los precios del alquiler no bajaban en A Coruña desde abril de 2024 (entonces la caída fue de un euro) y, sobre todo, al observar que en las otras seis grandes ciudades gallegas –Santiago, Ferrol, Vigo, Lugo, Ourense, Pontevedra, sin zonas tensionadas– los precios siguieron encareciéndose el mes pasado.

El abaratamiento de los alquileres en septiembre en A Coruña (-0,35% en relación a agosto) contrasta con las subidas registradas en Ourense (+2,8%), Santiago (+2,5%), Lugo (+1,8%) y Vigo (+1,4%). En Ferrol y Pontevedra las subidas fueron menores, alrededor del 0,3%.

A Coruña fue la ciudad gallega en la que más contratos de alquiler se firmaron en Galicia (578), según los datos comunicados por el Observatorio de la Vivienda de Galicia. Una cifra, eso sí, que se sitúa por debajo del nivel del mismo mes del año anterior (761).

Habrá que esperar a los datos de los meses siguientes para comprobar si las cifras de septiembre suponen el inicio de un cambio de tendencia en el encarecimiento del precio de los alquileres en A Coruña y la demostración de la efectividad de declaración de zona residencial tensionada.

Según los datos del Ministerio, la declaración de zona tensionada en Cataluña provocó, un año después de su entrada en vigor, la reducción de los precios de los alquileres en un 4,7% de media, en casi un 9% en Barcelona y de un 5% en las áreas específicamente incluidas en la medida. Además, no se redujo la oferta y hay mayor estabilidad en los contratos.

Entre diciembre de 2021 y julio de 2025 el precio medio de los alquileres aumentó un 37,2% en A Coruña. Entre las ciudades gallegas tan sólo aumentó de forma más importante en Ferrol (+44,8%), que partía de un nivel muy inferior. El encarecimiento en A Coruña fue superior al de Lugo (+36,6%), Santiago (+31,8%), Pontevedra (+29,6%), Ourense (+27,7%) y Vigo (+26,7%).