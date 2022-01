Presencial, con mascarillas, ventilación y cuarentenas: así será la 'vuelta al cole' tras la Navidad

Tal y como se esperaba, no ha habido sorpresas. La reunión mantenida este martes entre los ministerios de Sanidad, Educación y FP y Universidades con las distintas comunidades autónomas ha finalizado con un acuerdo "unánime", según las ministras Carolina Darias y Pilar Alegría, para que la vuelta al cole tras la Navidad sea completamente presencial. Se han cumplido de esta manera las peticiones de toda la comunidad educativa, que rechazaba, también por unanimidad, que se retrasase el regreso a las aulas.

"A pesar de la situación epidemiológica provocada por la variante ómicron del coronavirus y de la lógica preocupación que suscita, la vuelta a clase en la fecha prevista y con cumplimiento riguroso de los protocolos de prevención ya conocidos (tanto dentro como fuera de las aulas) es la mejor opción para los escolares, para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa", ha destacado la ministra de Educación.

La normalidad a la que volverán finalmente todas las aulas será prácticamente la misma a la que ya había cuando los colegios y las universidades echaron el cierre por vacaciones. Según ha confirmado la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior a la reunión, se garantizará la ventilación cruzada y el uso de mascarillas, se intensificará la comunicación y difusión a toda la comunidad educativa sobre las medidas de prevención, se reforzará la vacunación infantil y el cumplimiento de todos los protocolos en los centros universitarios y residencias.

Esa será la barrera de contención contra ómicron, la variante del covid-19 que ha puesto en jaque las navidades provocando un aumento prácticamente vertical del número de contagios. Su menor virulencia, acompañada de los buenos datos de vacunación, permite que se hayan descartado las medidas más estrictas como un confinamiento generalizado de las aulas o una semipresencialidad educativa hasta que amainara el temporal de infecciones.

Según los datos del Ministerio de Sanidad hechos públicos este lunes, prácticamente el 30% de la población entre 5 y 11 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. En la población entre 12 y 19 años —que también volverá a las aulas el próximo 10 de enero—, el 86,6% ya ha recibido la pauta completa. Es decir, los estudiantes están preparados.

Pero es que además, y también según Sanidad, las aulas han resistido muy bien el embate del coronavirus. Lo hicieron el curso pasado, cuando las vacunas no estaban extendidas, y lo están haciendo este. Los datos de contagios en las aulas en el sistema educativo no universitario se han mantenido durante todo el curso escolar con un número de aulas en cuarentena por debajo del 0,5%. Con el crecimiento de la variante ómicron, se alcanzó un pico máximo el pasado 22 de diciembre, día del inicio de las vacaciones escolares, con un 1,3% de aulas en cuarentena; lo que significa 5.433 clases sobre las algo más de 417.000 aulas. Además, tan sólo 12 centros escolares permanecían cerrados por brotes, un 0,04% del total de centros del país.

Extremadura, concretamente, fue la comunidad que avanzó que solicitaría una reunión para tratar el tema durante el pasado Consejo Interterritorial de Salud con el objeto de acordar una estrategia común. Ya entonces Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Asturias, La Rioja, Galicia y la Comunitat Valenciana rechazaron una posibilidad que Madrid y Andalucía se abrían a estudiar. Finalmente, todas apostaron por la presencialidad, el objetivo que ha mantenido el Gobierno desde que las aulas reabrieron el curso pasado. "Que hayamos mantenido la presencialidad en todas las etapas educativas es un éxito de país", ha celebrado Darias este lunes.

¿Eliminar las cuarentenas?

Aunque en la reunión mantenida este martes no se hayan decidido cambios con respecto al primer trimestre educativo, Sanidad no descarta aplicar algunos más tarde. En la misma línea de la reducción de cuarentenas para positivos en covid-19 decidida la semana pasada, el Ministerio mantiene la posibilidad de estudiar —más adelante, eso sí— su eliminación para los contactos estrechos de contagiados en los ciclos de Infantil y Primaria.

Según la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos del 30 de diciembre de 2021, Sanidad proponía que no se tomaran acciones en relación a casos sospechosos de covid dentro de los centros educativos hasta que no se obtuviera un resultado positivo en una prueba diagnóstica. De este modo, defendía el Ministerio, "la actividad docente" continuaría "de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene" hasta contar con el resultado del caso sospechoso. Sin embargo, por ahora no se adoptará esta medida.

Tal y como ha dicho Darias en la rueda de prensa de este lunes, algunos consejeros de comunidades autónomas ya han planteado aplicarla, aunque por ahora el Gobierno no dará el paso. "Vamos a esperar pero ya tenemos protocolos generales que son aplicables. Las cuarentenas se han ido modificando y tenemos que estar atentos a la evidencia que se genere. Lo importante es caminar juntos de manera coordinada", ha aclarado.

Por tanto, por ahora, según ha confirmado también la ministra de Educación, Pilar Alegría, los alumnos no vacunados deberán aislarse durante diez días si hay un positivo en su clase. "Los colegios, nuestras aulas, son espacios seguros", ha añadido la ministra, que también ha aclarado que las autonomías han trasladado al Gobierno que ya trabajan en planes de contingencia orientados a cubrir las bajas de los profesores contagiados.

En cualquier caso, sindicatos como CCOO, CSIF, UGT y STES han pedido reforzar las medidas anti-covid y que la sustitución de docentes contagiados sea más efectiva. "Para nosotros, el debate no es retrasar o no la vuelta a las clases, sino poner medios y recursos necesarios para garantizar una presencialidad segura", dijo Francisco García (CCOO) hace tan solo dos días. "Se debe impulsar la vacunación de niños y adolescentes y la dosis de refuerzo para los trabajadores de la Enseñanza", añadió Maribel Loranca (UGT).

¿Qué van a hacer en Europa?

Ómicron ha afectado igualmente a todos los países de nuestro entorno, que de hecho empezaron a sufrir antes que España la explosión de la nueva variante, más contagiosa. Sin embargo, y en la misma línea que nuestro país, su vuelta al cole tampoco se retrasará.

Alemania ha sido de los primeros países en arrancar el nuevo año en el ámbito escolar y casi una tercera parte de los estados han reanudado este lunes las clases. Los restantes tienen previsto hacerlo a lo largo de esta semana o a principios de la próxima, con el compromiso compartido de realizar más pruebas en vista de los elevados datos de contagio.

En el caso de Francia, el Gobierno ha apostado por reducir riesgos a base de pruebas, de tal forma que no se prevé siquiera el cierre de un aula en caso de que tres alumnos den positivo, como venía siendo hasta ahora. El aislamiento sólo afectará a la persona contagiada y será de siete días, susceptible de reducirse a cinco en caso de test negativo o ausencia de síntomas.

También Países Bajos ha confirmado que las escuelas de primaria y secundaria reabrirán el día 10, sin grandes cambios. El ministro de Sanidad, Arie Slob, ha explicado este lunes ante los medios que los contagios han descendido entre los menores de edad y que, por tanto, el riesgo no sería tan elevado como semanas atrás. Las autoridades holandesas sí aplazan, sin embargo, la reanudación de las clases en la universidad, ya que según Slob la incidencia en este grupo de edad sigue siendo alta.

En Italia, algunas autoridades locales como el gobernador de Campania, Vincenzo De Luca, habían reclamado que se mantuviesen las escuelas cerradas al menos varias semanas más, pero fuentes del Ejecutivo de Mario Draghi citadas por la agencia AdnKronos han aclarado que no está en sus planes retrasar las clases, a pesar del repunte reciente de los contagios.

Tampoco contempla el aplazamiento el Gobierno de Portugal, que por boca del secretario de Estado de Salud, António Lacerda Sales, ha recordado este lunes que la vuelta presencial a las aulas es "una medida fundamental para la salud física, mental, social y psicológica" de los niños, informa la cadena RTP.

En Grecia está previsto que esta semana se pronuncie el comité de expertos, aunque a estas alturas hay pocas dudas de que la recomendación será seguir con el calendario previsto, según medios locales. En principio, las autoridades apostarán por aumentar las pruebas tanto de alumnado como de personal docente.

Los test serán igualmente una prioridad en Reino Unido, especialmente en el caso de la educación secundaria. En el caso de Inglaterra, la mascarilla seguirá siendo obligatoria, aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, ha subrayado este lunes que no lo será "un día más de lo necesario", informa la BBC.