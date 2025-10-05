Los primeros 21 españoles de la Flotilla liberados por Israel regresan a España

Los 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas, ya vuelan desde Tel Aviv hacia España. Para obtener su liberación, han debido firmar un documento en el que aceptan que su entrada en el país fue ilegal, condición que han rechazado los miembros de la CUP Pilar Castillejo y Adrià Plazas, así como las activistas mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez. Los voluntarios internacionales permanecerán detenidos en Israel, a la espera de que un juez autorice su deportación forzosa.

El avión con los primeros repatriados tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto de Barajas de Madrid, a las 20:20 horas.

Este domingo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirmaba en la red social X el regreso del primer grupo de tripulantes de la flotilla repatriados. También asegura que el Ministerio sigue ofreciendo protección diplomática y consular a los 28 españoles restantes para garantizar sus derechos hasta que recobren la libertad. Entretanto, también destaca que los teléfonos +34 91 000 1249 (sala de crisis) y +972(0)505772641 (emergencias consulares) siguen operativos para las familias de los tripulantes.

Una vez en España, Ada Colau y Jordi Coronas tienen previsto tomar otro avión, para llegar al Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, hacia las 22:50 horas, según han informado comunes y republicanos en sendos comunicados.

Representantes de Comuns y de ERC -entre ellos Oriol Junqueras y Elisenda Alamany- recibirán a los activistas catalanes repatriados en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

La líder de la CUP en el Parlament seguirá en Israel

La presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, así como Adrià Plazas, miembro de la dirección de la CUP, no viajarán con el grupo de 21 activistas que vuelan este domingo de Israel a España, porque han rechazado firmar su deportación inmediata.

Así lo ha indicado la CUP en un comunicado, después de que la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, informase de que el grupo de 21 activistas salía de Tel Aviv.

Tanto Castillejo como Plazas, se han negado a firmar la deportación inmediata, para "continuar ejerciendo presión internacional desde la cárcel de Ketziot", señala la formación anticapitalista en su comunicado.

La firma del documento al que obliga Israel, puntualizan los 'cupaires', "implicaba asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en el Estado sionista de Israel, lo cual es del todo incorrecto, ya que fueron las fuerzas de ocupación israelíes quienes los secuestraron y forzaron a ir, en contra de su voluntad, a tierras ocupadas", cuando su intención era "llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario".

La CUP exige la "liberación inmediata de todos los activistas secuestrados" y denuncia el "trato degradante y agresivo que han recibido", la falta de acceso a agua y alimentación suficientes y la "falta de información de las autoridades españolas y catalanas hacia los familiares de los activistas"

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez se niegan a ser deportadas

Las activistas mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, que también integraban la Flotilla Global Sumud, han rechazado firmar el documento de deportación voluntaria y permanecerán detenidas en Israel, a la espera de comparecer ante un juez que deberá autorizar su deportación forzosa.

Podem Illes Balears, formación a la que pertenecen, ha informado de la decisión de sus dos militantes. Muñoz y Martínez, que viajaban a bordo de la embarcación junto a otros voluntarios internacionales, han decidido no aceptar la deportación voluntaria porque se niegan a firmar cualquier documento que implique reconocer que entraron ilegalmente en Israel, como en el caso de los 'cupaires'.

Ambas defienden que su acción se enmarca en una misión pacífica y humanitaria en apoyo al pueblo palestino, subraya el partido morado en un comunicado.

El abogado y representante de la flotilla, Jaume Asens, ha explicado que “las familias de los detenidos lamentan la falta de comunicación con los servicios consulares y aseguran que están recibiendo la información a través de los medios de comunicación”.

Según las fuentes del entorno de la flotilla, Alejandra Martínez se encuentra en huelga de hambre desde el momento de su detención, después de declarar que “no iba a aceptar comida de quien mata de hambre al pueblo palestino”.

Ambas activistas habían anticipado antes de ser interceptadas que no firmarían ningún documento que implicara admitir una entrada ilegal al país, por lo que deberán someterse al proceso judicial que precede a la deportación forzosa.

Las autoridades israelíes mantienen detenidos a los miembros de la flotilla en distintos centros de internamiento desde el pasado jueves, mientras continúan las gestiones diplomáticas para su repatriación.

Israel informa de las deportaciones

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 29 personas detenidas de la Flotilla Global Sumud de España, Portugal y Países Bajos fueron deportadas este domingo rumbo a España.

"Israel desea que todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible, pero algunos de ellos optaron deliberadamente por prolongar el proceso legal de deportación, prefiriendo permanecer en Israel", indicó en un mensaje en X.

Añadió que "todos los derechos legales" de los participantes en la Flotilla, que tilda de "maniobra publicitaria", están "plenamente garantizados".