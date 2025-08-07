La prolongada ola de calor extiende las alertas de la Aemet a 16 comunidades autónomas

11:18 h

Un dispositivo terrestre del Plan Infoca de la Junta de Andalucía continúa trabajando en el entorno del camping Torre de la Peña en Tarifa (Cádiz) para dar por controlado este jueves el incendio forestal declarado en la zona el pasado martes.

Según han informado a EFE fuentes del Infoca, el dispositivo ha estimado ya que no es necesaria la presencia de medios aéreos, y los efectivos terrestres trabajan ya en la zona para enfriar los puntos calientes que aún quedan en el siniestro, aunque ninguno de ellos con llamas.

En la zona se mantienen trabajando cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como cinco vehículos autobomba y una unidad médica.

Los trabajos durante la noche se han desarrollado dentro de la normalidad gracias también a que los vientos no han sido virulentos, y han soplado con una fuerza de unos 15 kilómetros por hora. Por su parte, la actividad en los hoteles y cámpines situados en la zona afectada por las llamas se ha retomado ya con total normalidad a lo largo de esta mañana, produciéndose la entrada de usuarios y el normal desarrollo de su ocupación.