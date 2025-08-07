MINUTO A MINUTO
La prolongada ola de calor extiende las alertas de la Aemet a 16 comunidades autónomas
Sigue la última hora del jueves 7 de agosto:
11:18 h
Un dispositivo terrestre del Plan Infoca de la Junta de Andalucía continúa trabajando en el entorno del camping Torre de la Peña en Tarifa (Cádiz) para dar por controlado este jueves el incendio forestal declarado en la zona el pasado martes.
Según han informado a EFE fuentes del Infoca, el dispositivo ha estimado ya que no es necesaria la presencia de medios aéreos, y los efectivos terrestres trabajan ya en la zona para enfriar los puntos calientes que aún quedan en el siniestro, aunque ninguno de ellos con llamas.
En la zona se mantienen trabajando cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como cinco vehículos autobomba y una unidad médica.
Los trabajos durante la noche se han desarrollado dentro de la normalidad gracias también a que los vientos no han sido virulentos, y han soplado con una fuerza de unos 15 kilómetros por hora. Por su parte, la actividad en los hoteles y cámpines situados en la zona afectada por las llamas se ha retomado ya con total normalidad a lo largo de esta mañana, produciéndose la entrada de usuarios y el normal desarrollo de su ocupación.
10:35 h
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció hoy el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov
"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.
10:22 h
Los accidentes laborales causaron 363 muertes en el primer semestre del año, tres más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo.
De acuerdo a la estadística de siniestralidad laboral, la mayoría de los accidentes mortales se produjeron durante la jornada de trabajo -295, 4 menos que hace un año- y los 68 restantes, 7 más, 'in itinere', es decir, durante el camino de ida o vuelta del trabajo. La mayoría de estos trabajadores eran asalariados (334) y el resto (29), autónomos.
Entre los accidentes durante la jornada laboral la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (126), seguido de golpes resultado de una caída (49), accidentes de tráfico (39) y los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (39). La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27).
Los hombres acumularon un mayor número de accidentes laborales mortales tanto durante la jornada de trabajo (280) como 'in itinere' (57), mientras que los de las mujeres se situaron en 15 y 11, respectivamente.
10:21 h
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, cree "sin duda" que España está preparada para prescindir de la energía nuclear, ya que cuenta con un plan "muy ambicioso" que apuesta, sobre todo, por las renovables, al ser la solución "más competitiva" y que garantiza, además, la seguridad de suministro.
Pero "nadie ha planteado eliminar de un plumazo" la contribución nuclear al 'mix' eléctrico, sino que existe un calendario de cierre "gradual y escalonado", de 2027 a 2035, ha explicado Groizard en el programa 'Herrera en Cope', donde ha insistido en que no hay "ningún tipo de negociación ni diálogo abierto" con las empresas para ampliar la vida de estas centrales.
"No hay ningún movimiento. No sabemos si es más un tema de escenificar ante la prensa que (los cuatro propietarios de las instalaciones: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) no quieren ser los responsables del cierre, porque seguimos sin tener ningún tipo de petición de ampliación", ha añadido Groizard.
Durante la entrevista, el secretario de Estado de Energía ha incidido en que, por tanto, el escenario que continúa encima de la mesa es el calendario de cierre suscrito por estas compañías en 2019, cuando ya "veían que no les salían los números, que la nuclear es una energía más cara que las renovables".
09:53 h
El Gobierno seguirá "muy de cerca" los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz del acuerdo entre PP y Vox en Jumilla de prohibir los actos religiosos en las instalaciones deportivas de la localidad murciana en donde hasta ahora los celebraba la comunidad musulmana.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado a EFE que este departamento analizará y seguirá de cerca, a través de su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), los discursos de odio "que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas" que, a su juicio, "atentan contra la libertad y dignidad de las personas".
La intención del Ministerio que encabeza Elma Saiz es, según las fuentes, trabajar por una sociedad "libre de discriminacion, racismo y xenofobia" y por ella advierte de que la libertad religiosa y de culto está garantizada en la Constitución.
A raíz de los disturbios racistas de Torre Pachecho (Murcia) del pasado mes de julio -en los que se detectó un incremento notable de los mensajes de odio en redes- el Gobierno creó un grupo de trabajo permanente con las plataformas para mejorar la retirada de esos discursos.
09:33 h
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este jueves en pedir que se declare un alto el fuego como primer paso antes de una posible reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que también estarían presentes líderes de EE.UU. y de la UE.
“Las prioridades están absolutamente claras. Primero, parar las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que la reunión pueda llevar a una paz verdaderamente duradera”, escribió en la red X Zelenski, que espera mantener hoy conversaciones con los líderes de Alemania, Italia y Francia para coordinar posiciones de cara a los próximos acontecimientos.
El tercer paso en la agenda que propone Zelenski es delinear con Europa y EE. UU. garantías de seguridad para Ucrania a largo plazo. Zelenski explicó también que durante la jornada del jueves habrá contactos entre los asesores de seguridad de Kiev y sus socios.
El presidente ucraniano dijo que ya habló por teléfono ayer con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, después de la conversación que mantuvo con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y con varios líderes europeos.
09:32 h
La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.
El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó, según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad.
09:10 h
El Ayuntamiento de Vitoria retira diariamente carteles y pancartas a favor de los presos de ETA en el recinto de las txosnas (casetas festivas) de las fiestas de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes municipales.
La Fundación Fernando Buesa denunció este miércoles la presencia de estos carteles en los que se reclamaba la amnistía de los presos de la banda terrorista, el acercamiento de los reclusos que cumplen su pena en cárceles fuera de Euskadi y el regreso de quienes huyeron a otros países.
Criticó que esta situación "se repite cada año en muchas de las fiestas de los pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra frente a la indiferencia de parte de la sociedad y, sobre todo, de las instituciones".
Fuentes del Consistorio vitoriano han informado de que los servicios municipales retiran este tipo de pancartas y carteles "todos los días" del recinto de las txosnas cuando se acometen los trabajos de limpieza del mismo.
09:08 h
La estación de Granada-Cartuja, en la provincia de Granada, registró la temperatura máxima más elevada en España el miércoles, con 41 grados a las 15.10 horas (peninsular), en pleno episodio de ola de calor extremo que afectará al país hasta, al menos, el próximo martes.
Así lo ha indicado este jueves en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un listado de temperaturas máximas récord de la jornada, en las que Montoro (Córdoba) ocupa el segundo lugar, al haber marcado ayer los termómetros 40,8 grados.
El calor también apretó en otros puntos del país como Almadén (Ciudad Real) y el Aeropuerto de Granada, que soportaron ambos 40,6 grados a las 15:20 horas y las 17:10 horas (peninsulares) respectivamente; mientras que las temperaturas llegaron a los 40,3 grados en la estación de Ontinyet (Valencia) y a 40,1 tanto en Puerto Rey (Cáceres) como en Mérida (Badajoz).
Completan el listado de máximas Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y La Rambla (Córdoba), donde los termómetros llegaron a registrar 40 grados. En cuanto a las mínimas, en Reinosa (Cantabria), se registraron de mínima 9,3 grados a las 6:20 horas; 9,6 grados en Navascués (Navarra) y 9,7 en Sanabria y en Robleda-Cervantes (Zamora), entre otros datos registrados.
08:18 h
La prolongada ola de calor que azota España, que se extenderá al menos hasta el próximo martes, ha ampliado las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a 16 comunidades autónomas (todas excepto Asturias y las dos ciudades autónomas) ante la previsión de que se alcancen temperaturas extremas.
Durante el día de hoy, según los datos de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular y en muchos puntos de la mitad norte.
Las alertas activadas por la Aemet ante las altas temperaturas que se van a registrar son de nivel naranja (riesgo importante) en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias.
En Canarias está en alerta naranja la isla de Gran Canaria, ya que en las cumbres y en el este, el sur y el oeste de la isla las máximas rondarán los 38 grados, pero las mínimas apenas bajarán de los 30; y en nivel amarillo (riesgo) están las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
En nivel amarillo, además de grandes áreas de las mismas comunidades autónomas, afecta también a las comunidades de Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según los datos de la Aemet.
Sólo se libran de las alertas la fachada litoral del Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo, salvo una extensa área en Murcia -que afecta al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-, donde las temperaturas serán también significativamente altas.