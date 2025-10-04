El PSC descarta un adelanto electoral aunque Illa no pueda aprobar los presupuestos

El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlamento de Cataluña, Ferran Pedret, ha descartado un adelanto electoral aunque el Govern de Salvador Illa no pueda aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026.

Así lo ha dicho en una entrevista con la Cadena Cope -según un comunicado de la emisora- en la que ha añadido: "Preferiríamos que no fuese necesario prorrogar los presupuestos y, por tanto, trabajaremos hasta el último minuto para disponer de una herramienta fundamental como son los presupuestos".

Haya o no presupuestos, Pedret da por hecho que la legislatura continuará: "Ya le puedo decir que no habrá elecciones, aunque no se aprueben los presupuestos. El Govern de Salvador Illa es un gobierno estable, sólido y solvente", ha recalcado.

Precisamente el portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Juan Fernández, en una entrevista con EFE, ha invitado al presidente de la Generalitat a "dimitir" si el 1 de enero de 2026 su Govern no ha podido presentar los presupuestos para el próximo año.

Sobre el futuro sistema de financiación autonómica, Pedret ha defendido que "hay que evitar plantear la reforma como un juego de suma cero", porque "Cataluña puede mejorar sin que nadie pierda".