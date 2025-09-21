El PSC ganaría las elecciones en Cataluña y Aliança se dispararía hasta los 19 escaños

El PSC volvería a ganar las elecciones en Cataluña, aunque perdiendo seis escaños, mientras que la formación independentista de extrema derecha Aliança Catalana multiplicaría sus resultados hasta llegar a los 19 asientos en el Parlament, según un sondeo publicado este domingo por La Vanguardia, informa EFE.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 17 de septiembre, también muestra una caída de JxCat, que perdería alrededor de 14 escaños en el Parlament, pasando de los 35 actuales a los 21, los mismos que obtendría ERC, que ganaría un diputado.

Vox también mejoraría sus resultados y ganaría cinco escaños, subiendo de los 11 actuales hasta los 16, mientras que el PP retrocedería dos diputados.

Los Comuns perderían un diputado y se quedarían con cinco, al borde de perder el grupo parlamentario propio, mientras que la CUP retendría los cuatro escaños que obtuvo en 2023.

Según este sondeo, el PSC no podría revalidar la presidencia de la Generalitat repitiendo la suma que permitió la investidura de Salvador Illa como president, ya que, junto a los votos de ERC y Comuns, quedaría lejos de la mayoría absoluta (62, por los 68 necesarios).

El independentismo tampoco obtendría mayoría en el Parlament, ya que la improbable suma entre JxCat, ERC, Aliança y la CUP llegaría a los 65 diputados.

Con todo, este sondeo sólo arroja una fórmula que obtendría mayoría en el Parlament: la suma imposible de JxCat, Aliança Catalana, Vox y PPC, que superaría por un escaño los 68 votos requeridos.