El PSOE asegura que España dialogará con el Gobierno y con la oposición venezolanos

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez dialogará tanto con el Ejecutivo de Venezuela que quede tras el secuestro de Nicolás Maduro, como con los opositores venezolanos. Informa EFE.

"Se va a hablar con el Gobierno de Venezuela y también se va a hablar con los líderes de la oposición, como se ha venido haciendo durante todo este tiempo", ha apuntado en una entrevista en Televisión Española.

Mínguez ha insistido en que España, al igual que nunca reconoció el Gobierno "del régimen de Maduro" tras las elecciones de 2024, tampoco va a reconocer ahora "la invasión" que se ha producido en Venezuela.

España siempre va a apostar por el diálogo y por defender el derecho internacional, ha defendido Mínguez dos días después del secuestro por Estados Unidos de Maduro, que ha derivado en que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, sea ahora la presidenta interina.

Según Mínguez, el Gobierno de España está liderando "una posición clara", la de la defensa de los derechos internacionales, como ha quedado vigente tanto en la carta conjunta de 26 países europeos como en la firmada con varios países latinoamericanos.

El Gobierno ve insuficiente la respuesta de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que le hubiera gustado una respuesta "más dura" de la UE al ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha llamado al "rearme moral" de los principios democráticos ante este "peligrosísimo" precedente.

Albares, en una entrevista en la Ser, ha asegurado que España está liderando la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, refiriéndose al comunicado que suscribieron este domingo España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay y al de la UE, cuyos dos primeros párrafos, según el ministro, que "son muy claros y contundentes" sobre el respeto al derecho internacional, llevan "sello español".

Según ha dicho, no ha tenido contacto con la Administración de Donald Trump, incluido su secretario de Estado, Marco Rubio, desde que el sábado se desencadenó la intervención estadounidense.

La operación sorprendió al Gobierno si bien el ministro ha dicho que llevaban tiempo viendo un despliegue del Ejército norteamericano "de amplitud enorme" en la región y se podía atisbar que se podía producir algún tipo de operación.