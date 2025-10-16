Quince detenidos durante la manifestación por Gaza en Barcelona, once de ellos menores

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 15 personas por los altercados originados durante la multitudinaria manifestación en solidaridad con Palestina celebrada en la tarde de ayer en Barcelona, de los que once son menores de edad, según informa EFE.

Según informa la Policía de la Generalitat, las detenciones se produjeron por daños a diversos establecimientos debido al lanzamiento de piedras y objetos contundentes, y la quema de contenedores durante el recorrido de la marcha.

Unas 15.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, y 50.000 según los organizadores, participaron ayer tarde en la manifestación por Palestina que puso punto y final a una jornada de paros y huelga parcial.

La manifestación, convocada por la entidad Prou Complicitat amb Israel y la Comunidad Palestina de Cataluña para denunciar la situación en Gaza, en el marco de la huelga del 15-O, partió de la estación de Sants algo después de las 18 horas y de dio por finalizada a las 20:00 horas.

Si bien el grueso de los manifestantes no causaron incidentes, algunos grupos protagonizaron momentos de tensión y vandalismo urbano, con la consecuente intervención policial con cargas y uso de gas pimienta.

Especialmente tensa fue la última parte de la concentración, frente al consulado de Israel, donde se quemaron contenedores y un grupo de encapuchados lanzó bengalas y petardos. El edificio consular estaba protegido con vallas y altas medidas de seguridad en previsión de incidentes.

Anteriormente, durante la marcha, hubo un episodio de vandalismo contra un establecimiento de comida rápida así como también la quema de contenedores a la altura de la calle Tarragona, una acción que obligó a intervenir a los bomberos.

Asimismo, a la llegada al consulado de Israel, punto final de la manifestación, numerosas personas intentaron apartar las vallas de protección y lanzaron piedras a la línea policial, siendo dispersados por los agentes para restablecer la normalidad.

En el marco del dispositivo de seguridad y orden público, los Mossos hicieron uso de manera puntual del espray OC y de sus defensas para dispersar a las personas que estaban cometiendo los actos vandálicos.