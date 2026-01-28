Realojadas las últimas 30 personas del macrodesalojo del instituto B9 de Badalona

La Generalitat de Cataluña y las entidades sociales que han participado en el realojo de los últimos 30 migrantes que fueron desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) el pasado 17 de diciembre y que vivían bajo el puente de la autopista C-31, han dado por concluida la operación tras haberlos reubicado a todos.

En total, el dispositivo puesto en marcha a partir del desalojo de este antiguo instituto ha atendido a más de 180 personas. De ellas, más de 120 se encuentran ahora en lugares financiados o activados por la Generalitat.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este miércoles que el alojamiento durará varias semanas y que el acompañamiento en materia de trabajo, formación o salud "se puede alargar el tiempo que se determine para cada persona y su plan de inclusión". "Damos por finalizada esta fase de realojamiento porque en la C-31 ya no quedan personas relacionadas con el B9", ha subrayado la consellera en declaraciones a los periodistas en el Parlament.

Ha indicado que, como criterio general, se ha previsto un dispositivo de acompañamiento de estas personas de 2 meses, para que encuentren una solución a su situación habitacional, sin perjuicio de que se pueda alargar en los casos que sea necesario.

La Generalitat ha apuntado que se está en contacto también con la delegación del Gobierno para "agilizar" las regularizaciones administrativas de las personas que cumplan los requisitos.

El pasado 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron el edificio del antiguo instituto de Badalona tras una orden judicial a instancias del consistorio, lo que dejó en la calle a unas 400 personas. Desde entonces, el dispositivo de emergencia impulsado por Derechos Sociales e Inclusión en colaboración con entidades sociales ha dado respuesta residencial temporal a unas 180 personas, aunque decenas de personas que se alojaban en el antiguo B9 se quedaron bajo el puente de la C-31 en pleno invierno.

Xavier García Albiol, alcalde de la ciudad e impulsor de la iniciativa, está siendo investigado por la Fiscalía por varios delitos, entre ellos el de odio. El eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal, que sostenía que el alcalde había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa. Albiol ha protagonizado una campaña deshumanizante contra las 400 personas que vivían en el instituto abandonado.