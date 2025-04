Revilla: "Es injusto y mezquino que una persona inviolable demande a un ciudadano de a pie"

El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla asegura que no se arrepiente de sus declaraciones sobre Juan Carlos I y cree que si el rey emérito no fuera inviolable, "probablemente estaría como la señora Le Pen en Francia o como el señor Sarkozy, que lleva un aparato para localizarle". "Reconozco que mi último libro es duro, pero creo que se lo merece", ha recalcado el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que ve en la demanda por derecho al honor anunciada por el rey emérito contra él, un intento de "atajar otras voces" y "dar un escarmiento" aprovechando su popularidad.

Revilla ha comparecido en una rueda de prensa para hablar de esa demanda, que se pregunta por qué va contra él y no "contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles, o contra Corinna, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela". Y asegura que nada le gustaría más que el rey emérito acudiera al acto de conciliación previo a la demanda, que ha pedido la abogada de Juan Carlos de Borbón, que es la misma que la de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

También Revilla cuestiona el motivo de la denuncia contra él y no contra el Centro Nacional de Inteligencia por publicar "una lista de todo lo que fuimos pagando los españoles en dependencias que habilitaban para sus amigas". "No me arrepiento", ha apostillado Revilla, que ya tiene abogado, el catalán José María Fuster Fabra, que es militante del PRC desde hace años.

El expresidente de Cantabria ve "injusto e, incluso, mezquino" que el rey le demande, teniendo en cuenta que "no se le puede hacer nada" por su inviolabilidad. "Creo que no he cometido ningún delito, no he dicho nada que no estuviese ya contado y que no sea cierto", asevera. "A mí que me registren, que vayan a mi casa, que me graben todo lo que digo", ha invitado Revilla, que en su último libro, Por qué pasa lo que pasa (2023) titula un capítulo "Corrupción con mayúsculas" y habla del rey emérito, de Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato.

"Sin inconveniente" en rectificar

Revilla ha afirmado que tiene constancia de que hay inspecciones de Hacienda hacia el rey con "denuncias de más de cinco delitos". "Me he limitado a contar lo que conozco, he podido tener algún exceso, claro. Me dicen que le he llamado corrupto y no está condenado, si es que no puede estar condenado (...)", ha reiterado.

El expresidente cántabro se define como una "persona limpia pero por conciencia y convicción" y, por eso, asegura que tiene "la autoridad moral de denunciar" todo lo que le parece mal.

Ha considerado "gravísimo declararse apátrida fiscal siendo un jefe del Estado" y "renegar a pagar los impuestos en su país" y ha añadido que ser patriota no es solo ponerse una bandera. Además, considera "probado, porque se descubrió a través de una de sus amigas, que él tiene dinero fuera".

En cualquier caso, Revilla ha recalcado que si hay alguna cosa en la que "a lo mejor" se ha pasado, no tendrá "ningún inconveniente" en rectificar.

"Me demanda el que fue mi ídolo"

También considera que Juan Carlos I se ha podido sentir "defraudado" por la relación que tuvieron hace años, que iba "más allá de la de un rey y un presidente autonómico". "Que esto me ocurra con 82 años y nada menos que lo haga el que fue para mí un ídolo y ahora rey emérito, me deja perplejo", le ha dicho a sus hijas, que reconoce que, con el resto de su familia, están preocupadas por la demanda.

Ha asegurado que tuvo "veneración" por Juan Carlos de Borbón, a quien dedicó la portada y "50 páginas" de su primer libro. "Por eso, cuando se descubre todo el pastel (...) es la decepción de mi vida. Se te cae un mito", explica.

La abogada que representa al rey Juan Carlos reclama al expresidente cántabro una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados que, de tener que ser abonada, serán donados a Cáritas. Con carácter previo a la interposición de esta demanda, la abogada ha pedido un acto de conciliación para evitar el litigio ante los Juzgados de Primera Instancia de Santander.

Sin embargo, explica que aún no ha recibido la notificación de la demanda y que se enteró de ella mientras participaba en el rodaje de una película dirigida por Antonio Resines y, al principio, pensó que "era un bulo".