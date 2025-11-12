RTVE y el Gobierno lanzan el primer mapa interactivo de fosas comunes del franquismo

El Gobierno y RTVE han presentado El país de las 6.000 fosas, el primer mapa interactivo audiovisual que reúne información sobre las fosas comunes documentadas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La iniciativa, fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Corporación RTVE, permite geolocalizar alrededor de seis mil enterramientos y acceder a documentación y vídeos sobre las víctimas y los trabajos de exhumación realizados en los últimos 25 años.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Instituto Cervantes, con la participación del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la comisionada para los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; la consejera de RTVE Rosa León; y el director del Cervantes, Luis García Montero.

El proyecto, disponible en la web de RTVE, ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar de la Dirección de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, en colaboración con el archivo documental y los centros territoriales de la radiotelevisión pública. A partir de la base de datos del Ministerio, el equipo ha revisado y ampliado la información, incorporando materiales audiovisuales, fotografías y testimonios cedidos por comunidades autónomas, asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas.

La herramienta incluye un buscador que permite filtrar las fosas por estado actual —exhumadas, no exhumadas o trasladadas al Valle de Cuelgamuros— y por localización geográfica (comunidad autónoma, provincia o municipio). También es posible buscar por el nombre de las víctimas.

Además de los datos técnicos, el mapa propone una narración humana de la memoria a través de seis categorías temáticas: grupos represaliados, nombres propios y personajes destacados, mujeres en fosas, objetos hallados en exhumaciones, lugares de enterramiento y ‘exhumaciones tempranas’, realizadas durante la dictadura o la transición.

Según Fernando Martínez, la creación de este mapa reivindica la memoria de las víctimas, "no para reabrir heridas, sino lo contrario”. Además, el secretario de Estado de Memoria Democrática ha subrayado que los familiares de las víctimas “nunca se les dejó hacer el duelo” y que “las fosas de los vencedores fueron reconocidas todas, pero las de los vencidos no han sido desenterradas hasta la democracia, y no sin dificultades”.

Durante el acto de presentación donde Martínez ha hecho estas declaraciones, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha querido agradecer la decisión de presentar en la institución “este proyecto que pone la memoria al alcance de todos y hace visible lo que demasiado tiempo quedó oculto”.